Kako zadeti? 18-letni Kakko, ki blesti na SP, že ve.

Dva kroga svetovnega prvenstva na Slovaškem so Finska, Nemčija, Švica, Rusija in Češka opravile brezhibno, brez izgubljene točke. Aktualni podprvaki Švicarji so skupaj s Čehi dosegli največ zadetkov, 12, k temu je pripomogla predvsem visoka zmaga nad avtsajderko Italijo, ki je po dveh tekmah pri nič danih in kar 17 prejetih golih. Hokejisti s križem na prsih se lahko pohvalijo tudi z najmanj prejetimi zadetki, prejeli so le enega.

Ko beseda nanese na točkovno lestvico in zadetke, je na vrhu hokejist prihodnosti, 18-letni Kaapo Kakko, ki je lani s Finci osvojil zlato na prvenstvu do 20 let, predlani pa postal svetovni prvak do 18 let. Če bo letos slavil še s člani, bo postal najmlajši oklepnik z omenjenimi tremi kolajnami na SP. Člana finskega elitnoligaša iz Turkuja za letošnji NHL-nabor z Američanom Jackom Hughesom uvrščajo na vrh, na prvo ali drugo mesto. Finec je na dveh tekmah na Slovaškem dosegel kar pet od sedmih finskih zadetkov (dva v prazno mrežo), dva po izjemnih akcijah, kar ga uvršča na vrh tako po zadetkih kot po točkah, Američanova statistika zadetkov in podaj pa je še prazna.

Najboljša asistenta sta s po štirimi podajami Latvijec Rudolfs Balcers in Čeh Jakub Voraček.

Kako je zadel Kaapo Kakko?

Kaapo Kakko receives a no-look pass off the boards from Niko Mikkola and BURIES IT to give @leijonat the 2-1 lead #SVKFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/6RpkR9eRUr — IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2019

Kakko dekes and dazzles the crowd with this GWG, before netting an EN for the hat trick #SVKFIN #IIHFWorlds @leijonat pic.twitter.com/yg6mF1ZAhz — IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2019

Točkovna lestvica po dveh tekmah SP: 1. Kaapo Kakko 5 točk – (5Z + 0A)

2. Filip Hronek 5 – (2 + 3)

Dominik Kubalik 5 (2 + 3)

Nikita Kučerov 5 (2 + 3)

Anthony Mantha 5 (2 + 3)

6. Rudolfs Balcers 5 (1 + 4)



Število doseženih zadetkov:

1. Kaapo Kakko 5 zadetkov

2. Jevgenij Dadonov 4

3. Alex Debrincat, Kevin Fiala, Michael Frolik, Patric Hornqvist, Anton Lander 3

...



Odstotek ubranjenih strelov:

1. Aleksander Georgijev, Carter Hart, Reto Berra – 100 (branili na eni tekmi)

2. Mathias Niederberger – 96,36 (branil na dveh tekmah)

3. Patrik Rybar – 96,15 (branil na eni tekmi)

…

Mathias Niederberger se je izkazal v nemških vratih. Foto: Reuters

Nemec najbolj zanesljiv med tistimi, ki so branili na obeh tekmah

Trije vratarji, Rus Aleksander Georgijev, Kanadčan Carter Hart in Švicar Reto Berra, so ohranili mrežo nedotaknjeno, a branili le na eni tekmi. Med tistimi, ki so v vratih stali na obeh obračunih, je s 96,36-odstotno zanesljivostjo na prvem mestu Nemec Mathias Niederberger (zaustavil je 53 strelov od 55), sledita mu Finec Kevin Lankinen (93,48 odstota) in Šved Henrik Lundqvist z 90,91 odstotka ubranjenimi streli.

Kanadčani izkoristili večino power-playev

Najučinkovitejša reprezentanca je Češka, ki je iz 74 strelov na gol dosegla 12 zadetkov (16,22-odstotna učinkovitost), sledijo Rusija (15,62), Finska (12,96), Švica (12,24) … Najbolje so se z igralcem več znašli Kanadčani, ki so izkoristili tri od štirih power-playev, sledijo Američani (66,67-odstotni izkoristek), Švedi (50 odstotkov).

Rusi so ena od petih reprezentanc, ki ima po dveh tekmah stoodstotni izkupiček. Foto: Reuters

Ob igralcu manj so se najbolje držali Nemci, ki so se morali braniti sedemkrat in v 13 minutah in 36 sekundah z igralcem manj niso prejeli zadetka. Tudi Švedi (dobrih sedem minut z igralcem manj) in Rusi (šest) so ob igralcu manj ostali nepremagani.

Lestvica skupine A

Lestvica skupine B

