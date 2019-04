V živo: Slovenci so se spravili v težave, Korejci v treh minutah do preobrata

Torek, 30. april



Južna Koreja : Slovenija 4:3 * (1:3, -:-, -:-)

1:0 K. Kim 5. (S. Kim), 1:1 D. Rodman 9. (Podlipnik, Kopitar, PP1), 1:2 Ograjenšek 13. (Gregorc, Magovac, PP1), 1:3 17. Sabolič (D. Rodman, Kopitar), 2:3 Won Jun Kim 28. (Park, Jeon), 3:3 Sangwook Kim 30. (PP1), 4:3



PP1-zadetek z igralcem več



Postava Slovenije: Pintarič, Gračnar; Kovačević, Podlipnik, Sabolič, Kopitar, D. Rodman; Gregorc, Magovac, Kuralt, Verlič, Ograjenšek; Pretnar, Repe, Pance, Goličič, Drozg; Štebih, Kalan, Zajc, Čimžar, Hebar. Selektor: Ivo Jan.



Postava Kazahstana: Dalton, Y. Lee; Plante, W. Kim, Ahn, K. Kim, S. Kim; D. Lee, Regan, Sangwoo Shin, Cho, Sanghoon Shin; H. Kim, Song, C. Lee, Jeon, J. Park; Choi, H. Kim, S. Park, Y. Lee, W. Kim. Selektor: Jim Paek.

Kazahstanski Nursultan (nekdanja Astana) bo do nedelje prizorišče svetovnega hokejskega prvenstva drugega kakovostnega razreda, na katerem se domačini, Slovenci, Belorusi, Madžari, Južni Korejci in Litovci borijo za dve vstopnici, ki vodita v elito (SP v tej bo leta 2020 v Švici). Glavni favoriti so Belorusi, ki so lani prvič po desetletju in pol izpadli iz elitne divizije.

Hiter zaostanek, hitro izenačenje in vodstvo

Drugi krog tekmovanja je razpotegnjen na dva dni. Pravkar ga odpirajo Slovenci in Južna Koreja. Ta je po prvem krogu pri treh točkah in na prvem mestu lestvice, saj je Madžare odpravila s kar 5:1. Risi imajo za razliko od azijskega nasprotnika nič točk, nove zapravljene točke pa bi jim močno otežile boj za napredovanje. Slovenci so proti Korejcem dobili vseh šest medsebojnih obračunov.

Prva peterka je v uvodni tretjini dosegla dva zadetka, Kopitar je pri obeh sodeloval z asistenco. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V slovenski vrsti ni prišlo do nobenih sprememb v postavi, v vratih je začel Matija Pintarič, njegova menjava je Luka Gračnar. Risom, tokrat so bili oni tisti, ki so narekovali ritem, se je kaj hitro ponudila priložnost za zadetek z igralcem več, a je eden od treh naturaliziranih Korejcev, vratar Matt Dalton, spretno ohranjal mrežo nedotaknjeno. Po izteku korejske kazni je sledila hitra hladna prha za Slovence, kapetan Sangwook Kim je ob ogradi prišel do ploščka, podal pred gol do Kisung Kima, ki je neoviran z bližine zadel za 1:0.



Slovenci so v 9. minuti drugič zaigrali z igralcem več in prednost že po nekaj sekundah izkoristili. Kapetan Anže Kopitar je podal nazaj na modro črto do Matica Podlipnika, ta sprožil z razdalje, pred golom pa je plošček za hrbet nasprotnikovega vratarja pospravil Rodman. Tri minute pozneje so imeli Janovi varovanci novo številčno prednost, Blaž Gregorc je zaposlil Daltona, ta je plošček le odbil, do njega je na levi strani prišel Ken Ograjenšek, ki mu ni bilo težko zadeti v skorajda prazen gol za prvo vodstvo risov na prvenstvu. V 17. minuti se je na semaforju izpisalo 3:1 za Slovenijo, zadetek je po hitrem protinapadu zrežirala prva peterka. Kopitar je podal na desno do Rodmana, ta prenesel igro na levo do Roberta Saboliča, ta pa s strelom na prvo vratnico poskrbel za izid tretjine.

Preobrat Korejcev

Sledil je slab začetek druge tretjine in črnih 150 sekund, v katerih so Korejci s tremi zadetki zrežirali popoln preobrat in povedli s 4:3.

Popoldan Madžari in Belorusi, domačini v sredo

Ob 15.30 sledi druga tekma dneva, na kateri bosta imela glavno besedo Madžarska in Belorusija. Zadnja velja za favoritinjo prvenstva, je pa imela na uvodni tekmi precej težav z Litvo, ki jo je strla s 4:3, medtem ko so Madžari visoko izgubili.

Zadnjo tekmo kroga bodo v sredo odigrali gostitelji in Litovci.

Prva in druga reprezentanca prvenstva bosta napredovali v elito, zadnja pa bo nazadovala v divizijo I, skupino B.

2. krog Torek, 30. april

12.00 Koreja – Slovenija

15.30 Belorusija – Madžarska Sreda, 1. maj

12.30 Kazahstan – Litva



