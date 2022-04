Po dveh odpovedih bodo le dočakale SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska hokejska reprezentanca bo po dveh odpovedih v petek le dočakala svetovno prvenstvo tretjega razreda, ki bo med 8. in 14. aprilom potekalo v Katovicah. Ob gostiteljicah in Slovenkah bodo nastopile še reprezentance Italije , Kazahstana , Kitajske in Južne Koreje .

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je aprila 2019 na svetovnem prvenstvu na Škotskem osvojila prvo mesto in si po 14 letih priigrala napredovanje v tretji razred reprezentančnega hokeja (divizija I, skupina B). V tem bi morala nastopiti leta 2020, a je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) tako leta 2020 kot leta 2021 omenjena tekmovanja v večini kategorij zaradi pandemije covid-19 odpovedala.

Po aprilski zmagi 2019 so se Slovenke zbrale le lansko jesen, ko so se na Otoku udeležile olimpijskih predkvalifikacij, v prihodnjih dneh pa bodo le dočakale dvakrat prestavljeno prvenstvo. Tega bodo med 8. in 14. aprilom gostile Poljakinje.

Na Poljskem bodo varovanke Acija Ferjaniča poskušale obstati v tem razredu svetovnega hokeja, v katerem bodo v Katovicah ob njih in gostiteljicah sodelovale še reprezentance Italije, Kazahstana, Kitajske in Južne Koreje.

Slovenke so se v kratkih pripravah (dva dneva in pol) posvečale piljenju individualne in kolektivne taktike ter se, kot pravi Ferjanič, ukvarjale predvsem s seboj, nasprotnicam pa se bodo posvetile na prizorišču prvenstva.

Tega bodo risinje odprle v petek ob 13. uri proti Italijankam.

V višji rang tekmovanja bo napredovala zmagovalka, zadnjeuvrščena pa bo izpadla v nižji razred.

Povabljene igalke na reprezentančni zbor: Vratarke: Pia Dukarič (Yale University, ZDA), Nuša Dovžan (HK Triglav Kranj), Tjaša Intihar (HK SŽ Olimpija)

Branilke : Katja Biščak (HK SŽ Olimpija), Maja Bizjak (HK SŽ Olimpija), Deja Glavič (HK Triglav Kranj), Nina Lončar (HK SŽ Olimpija), Nuša Porekar (DEC Devils Graz, Aut), Tamara Svetina (HK Triglav Kranj)

Napadalke: Julija Blazinšek (Södertälje SK, Šve), Tamara Breznik (HK SŽ Olimpija), Sara Confidenti (KMH Budapest; Mad), Eva Dukarič (HK SŽ Olimpija), Tineja Friš Lorber (HDK Maribor / DEC Devils Graz/Aut), Nina Maver (HK SŽ Olimpija), Arwen Nylaander (HDK Maribor), Urša Pazlar (HK SŽ Olimpija), Gaja Pezdir (Södertälje SK, Šve), Pia Pren (Södertälje SK, Šve), Ana Pršina (EC Devils Graz, Aut)