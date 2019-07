Zlata slovenska kapetanka se vrača v "povsem drug svet"

Dolgoletna kapetanka slovenske hokejske reprezentance in ena najboljših slovenskih hokejistk Pia Pren bo prihodnjo sezono spet igrala na zelo visoki ravni. V elitni švedski ligi SDHL, v kateri je leta 2016 postala podprvakinja, bo pomagala Stocksund Danderyd Enebybergs Hockeyförening (SDE HE) iz Stockholma.

Ko je Pia Pren leta 2016 z Linköpingom postala švedska podprvakinja, so ji v klubu iz istoimenskega mesta ponudili novo pogodbo. "Ko se bo vse skupaj malce umirilo in bo glava lahko bolj trezno razmišljala, se bom odločila," je takrat nakazala, da še ni povsem odločena glede svoje prihodnosti in tega, ali bi sploh še vztrajala na takšni ravni v hokeju ali pa se bi resneje posvetila študiju.

Odločila se je za študij kineziologije na Fakulteti za šport, a hokeja še zdaleč ni opustila. Dve sezoni je z avstrijskim klubom Southern Stars igrala v ligi EWHL, v domačem prvenstvu pa pomagala Olimpiji, katere barve je lani zastopala tudi v EWHL.

Vrnila se je želja, da bi spet zaigrala na višji ravni

A zdaj je znova sprejela izziv na višji ravni. V lanskem študijskem letu študentka drugega letnika kineziologije se spet seli na sever, v tamkajšnjo najkakovostnejšo žensko hokejsko ligo SDHL. Igrala bo za stockholmsko ekipo SDE HE, ki se je v zadnjih petih sezonah vselej uspešno reševala pred izpadom v nižji rang tekmovanja.

Želja po igranju na višji ravni se je vrnila, selitev k SDE pa je olajšalo tudi dejstvo, da pozna nekatere soigralke. Foto: Ana Kovač

"Spet želim igrati na visoki ravni, SDE pa se je zdel dobra izbira," je ob podpisu enoletnega sodelovanja za uradno spletno stran kluba dejala 28-letna napadalka in priznala, da je k selitvi pripomoglo tudi dejstvo, da pozna nekaj soigralk.

Dober pregled nad igro in tehnika

V klubu jim ni ostalo skrito, da je bila kapetanka risinj ena ključnih hokejistk na minulem svetovnem prvenstvu divizije II, skupina A, na katerem so Slovenke osvojile prvo mesto in si zagotovile napredovanje v kakovostnejši razred tekmovanja – divizijo I, skupino B.

Prenova je izbrani vrsti na petih tekmah SP pomagala s šestimi zadetki in 14 asistencami. Kot so še zapisali, jih je prepričala z dobro tehniko in pregledom nad igro, ki ji omogoča, da soigralke pogosto zaposli s podajami.

Prenova je v zadnjem desetletju gonilna sila slovenske hokejske reprezentance. Foto: Ana Kovač

Drug svet "Hokejsko gledano je to povsem drug svet, ki si ga pri nas težko predstavljamo. Sama organizacija je res na visoki ravni, saj gre za enega od najboljših klubov. Tudi tekem je veliko več. Gre za povsem neprimerljive stvari, igra v ženskem hokeju je tako kakovostnejša, da je težko opisati. Vse je hitreje, več se igra načrtno. Vse igralke znajo igrati hokej, in to dobro. Na Švedskem se ne ukvarjajo z osnovami. Vsaj v našem klubu je bil poudarek bolj na drsalnem delu in tehniki kot na moči. To sta bila naša velika atributa," je v pogovoru za Sportal pred leti opisala svet hokeja na Švedskem.

Preberite še: