Znani so hokejisti, ki bodo Slovenijo zastopali na OI

Slovenska hokejska reprezentanca za Pjongčang

Vodstvo slovenske hokejske reprezentance je predstavilo seznam hokejistov in mogočih rezerv za olimpijske igre v Južni Koreji, kjer bodo Slovenci v skupinskem delu igrali z ZDA, Rusijo in Slovaško. Formalno bodo postali potniki za OI v torek, ko bo sezname potrdil še OKS. Slovenski selektor Kari Savolainen si želi zmage na četrti tekmi, ki prinaša uvrstitev v četrtfinale. Tega je Slovenija igrala že na OI v Sočiju.

Slovenska izbrana vrsta bo čez slab mesec v Pjongčangu unovčila dragoceno vstopnico, ki si jo je septembra leta 2016 po drami z Belorusijo prigarala v Minsku.

Risi bodo še drugič zapored nastopili na olimpijskih igrah, njihovi tekmeci v skupinskem delu pa bodo enaki kot leta 2014, ko so se v Sočiju uvrstili v četrtfinale in zasedli sedmo mesto. Varovanci junija ustoličenega selektorja Karija Savolainena, njegov pomočnik je Nik Zupančič, se bodo najprej udarili z ZDA (14. februar), nato z Rusi (16. februar), za konec skupine pa še s Slovaki (17. februar).

Američani so svoje olimpijske karte razkrili že pred skoraj tremi tedni, Slovaki v sredo, danes jih bo tudi naš tabor. Ta bo na druženju z mediji obelodanil seznam potnikov na olimpijske igre in rezerve, ki bi priložnost lahko dobile, če se bi pojavile poškodbe. Seznam se lahko spremeni do prvega direktorata na prizorišču olimpijskih iger, pravijo na Hokejski zvezi Slovenije.

Seznam slovenske reprezentance za OI v Pjongčangu: Vratarji: Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Luka Gračnar (Red Bull Salzburg, liga EBEL)



Branilci: Blaž Gregorc (HK Mountfield, češka Extraliga), Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik (oba Karlovy Vary, češka druga liga WSM), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Mitja Robar (KAC Celovec, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL),Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Jurij Repe (Kladno, češka druga liga, WSM) Napadalci: Jan Muršak (Frölunda, švedska elitna liga SHL), Žiga Jeglič (Neftehimik Nižnekamsk, liga KHL), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Boštjan Goličič in David Rodman (oba Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Szekesfehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Miha Verlič (VSV Beljak, liga EBEL),Marcel Rodman (Tolzer Lowen, DEL2), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija, Alpska liga) *REZERVE: Vratar: Robert Kristan

Branilca: Miha Štebih, Andrej Tavželj

Napadalca: Jan Drozg, Rok Pajič, Anže Ropret

Brez Kopitarja

Slovenija bo na OI palice najprej prekrižala z ZDA. Anže Kopitar, tako kot preostali NHL-ovci, ne bo sodeloval. Foto: Reuters

Slovenija v Pjongčangu ne bo mogla računati na svojega najboljšega hokejista Anžeta Kopitarja, saj NHL-ovcev po odločitvi vodstva lige tam ne bo.

Finski strokovnjak na čelu risov je pred tednoma v Sportalovem sobotnem intervjuju nakazal, da na seznamu prav tako ne bo 18-letnega Štajerca Jana Drozga, ki ga je poleti na naboru lige NHL izbral aktualni prvak Pittsburgh Penguins. Savolainen je dejal, da je najstnika spremljal na svetovnem prvenstvu do 20 let in da je po videnem še na poti do članske izbrane vrste.

Največji del slovenske olimpijske ekipe si kruh služi v razširjenem avstrijskem prvenstvu, pa v ligi KHL, na Češkem, Skandinaviji, Nemčiji, Franciji, trenerski štab je pogledoval tudi drugod, tudi po Alpski ligi, v kateri nastopajo Jesenice in Olimpija.

Selektor si želi četrtfinale

Slovenci so na odločilni četrti tekmi v Sočiju premagali Avstrijo in napredovali v četrtfinale. Foto: Reuters

Selektor, ki je v tej sezoni reprezentanco vodil le na novembrskem turnirju, si želi zmage na četrti tekmi in uvrstitve v četrtfinale. To je Slovencem uspelo v Sočiju.

"Če bi zmagali na četrti tekmi, bi bil izjemno vesel. To je ključna tekma (zmaga na četrti tekmi prinaša četrtfinale, op. a). Sistem je tak, da ti točke, dobre igre iz skupinskega dela pomagajo. Slovenija je v Sočiju v skupini premagala Slovaško in dobila nekoliko lažjega nasprotnika za četrto tekmo. Če pogledam le iz rezultatskega vidika, je zelo pomembna četrta tekma, to, kako jo obrniti sebi v prid. A kot trener gledam tudi na to, kako se bo naša igra razvijala od prve tekme do tretje. Pri tem seveda ne mislim, da jih bomo vzeli kot ekshibicijske tekme, to bi bilo neumno, a mislim, da razumete, kaj hočem povedati. Želim, da naša igra raste iz tekme v tekmo. Vesel trener bom, če bomo lahko po olimpijskih igrah rekli, da smo prikazali svojo najboljšo različico, da smo igrali na najvišji mogoči ravni, kot smo sposobni," razmišlja 62-letni strateg.

Hokejski olimpijski turnir, tekme Slovenije v skupinskem delu Sreda, 14. februar 2018

13:10* ZDA - Slovenija



Petek, 16. februar 2018

8:40* Rusija - Slovenija



Sobota, 17. februar 2018

13:10* Slovenija – Slovaška



* Srednjeevropski časovni pas (lokalni čas:+8 ur)

Risi, ki bodo na OI drsali brez risa na dresu, se bodo pred prvim olimpijskim srečanjem udarili z Južno Korejo. Tekmo bodo odigrali v Seulu le dva dneva po odhodu v Azijo. Foto: Vid Ponikvar

Pred OI tekma z gostitelji

Slovenska odprava se bo zbrala 5. februarja, dan zatem bo odpotovala proti Južni Koreji, se namestila v Seulu in tam 8. februarja odigrala edino pripravljalno srečanje. Nasprotnik bo gostiteljica iger. Nato se bodo preselili v Pjongčang in tam trenirali do uvodne tekme olimpijske turnirja z ZDA (14. februar).

V mislih so imeli še tekmo z Nemčijo, a so se odločili le za eno, saj bi bilo preseljevanje (na prizorišču OI ne smejo igrati pripravljalnih tekem) prezahteven logistični zalogaj.