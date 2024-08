Slovenski hokejisti bodo danes prispeli na prizorišče olimpijskih kvalifikacij v Latvijo, kjer se bodo med četrtkom in nedeljo v družbi Latvije, Francije in Ukrajine potegovali za tretji nastop na olimpijskih igrah. "Nismo favoriti, a nič za to, osredotočamo se na svojo igro, na svoje cilje, želje, imamo dober ekipni duh, tako da gremo optimistično v Rigo, tam pa iz tekme v tekmo," je pred odhodom dejal izkušeni napadalec Rok Tičar.