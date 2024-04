Slovenke čakajo prve favoritinje prvenstva

Slovensko žensko hokejsko reprezentanco po uvodni zmagi svetovnega prvenstva divizije I, skupine B, nad Poljsko danes ob 15. uri čakajo na papirju prve favoritinje prvenstva Slovakinje. Te so lani izpadle iz višje divizije in iščejo pot vrnitve, risinje pa si najprej želijo obstanka na tej ravni, pogledujejo pa tudi proti odličju. Slovakinje so za uvod zanesljivo premagale gostiteljice Latvijke.