Slovenci dobili še zadnjega nasprotnika

Slovenci so dobili še zadnjega nasprotnika na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. To je Danska, ki se je poslovila od elite. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let, ki je pred mesecem dni na svetovnem prvenstvu iz divizije I, skupine B, napredovala v divizijo I, skupino A, je dobila zadnjega tekmeca za SP leta 2020. To je Danska, ki je izpadla iz elitne divizije.

Slovenski mlada reprezentanca do 20 let je decembra na Poljskem na svetovnem prvenstvu tretjega razreda izpolnila cilj, premagala vse nasprotnike (Poljsko, Madžarsko, Italijo, Ukrajino in Japonsko) in napredovala v drugi reprezentančni razred, divizijo I, skupino A.

Slovenci bodo tako prihodnje svetovno prvenstvo igrali v družbi kakovostnejših reprezentanc. Že po prvenstvu risov je bilo jasno, da bodo palice prekrižali z Belorusi, Norvežani, Latvijci in Avstrijci.

Danes so dobili zadnjega nasprotnika, in sicer Dansko. Ta je letos igrala med elito in se s Kazahstanom na dve zmagi udarila za obstanek med hokejsko smetano. Kazahstanci so najprej slavili s 4.3, na drugi tekmi pa še s 4:0, kar je pomenilo, da ostajajo med elito, Danci pa so se od nje poslovili.

Udarec za Kanadčane Svetovno prvenstvo elite do 20 let poteka v Kanadi. Gostitelji so v četrtfinalu doživeli velik udarec. Še minuto pred koncem so proti Fincem vodili, nato pa so ti izenačili in jih v podaljšku premagali in jim preprečili ubranitev zlata. Kanadčani šele drugič v 21 letih ne bodo igrali tekem za odličja. Finci se bodo za finale udarili s Švicarji, Američani pa z Rusi.

