Slovenca priča nevsakdanjemu zadetku

Slovenska branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik sta na torkovi tekmi elitne češke lige s soigralci Karlovy Vary po podaljšku izgubila proti vodilnemu Trincu. Tekmo je zaznamoval debi komaj 16-letnega vratarja in nenavaden zadetek, ki ga ne vidimo pogosto.

Dvorana WERK Arena v Trincu je bila v torek prizorišče obračuna med lanskim finalistom, trenutno vodilnim Trincem in 12. moštvom češke Extralige Karlovy Vary, za katerega igrata slovenska branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik. Gostitelji so bili favoriti, a so se gostje odlično držali. In to kljub dejstvu, da je med vratnicama stal 16-letni debitant Jan Bednar. S 16 leti, štirimi meseci in osmimi dnevi je postal tretji najmlajši čuvaj mreže, ki je po težavah z vratarji zaigral med češko elito.

Že na svoji premieri je doživel nenavadno situacijo. V 27. minuti tekme je sodnik nakazal, da bo prišlo do izključitve na domači strani. Bednar je tako zapustil svoja vrata, Karlovy Vary pa je v polje poslal šestega igralca. Napadalec gostov Tomaš Računek je pridrsal izza gola, podal do Sebastiana Gorčika, da bi ta streljal proti domačemu vratarju, a se je plošček nesrečno odkotalil čez igrišče v prazen gol Karlovy Vary, ki so si tako sami zabili gol.

Trinec je tako povedel s 3:1, a so gostje še pred drugim odmorom izenačili. V zadnji tretjini zadetka ni bilo, sledil je podaljšek, po katerem so do zmage prišli gostitelji, Karlovy Vary, ki je pri dnu lestvice, pa so odnesli točko.

Gregorčevi četrti, dobro se drži tudi Krošelj

V češki Extraligi igrata še dva Slovenca. Branilec Blaž Gregorc, ki se je med sezono iz praške Sparte (deveto mesto) preselil k Vitkovice Steel, s soigralci zaseda četrto mesto. Vratar Gašper Krošelj pa se dobro drži z Mlado Boleslav, ki je trenutno sedma, tri točke za šestim mestom, ki vodi neposredno v končnico.



