Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejska reprezentanca se bo po novembrskem turnirju v beloruskem Minsku v začetku februarja ponovno zbrala v tradicionalni domači pripravljalni bazi na Bledu, kjer bo od 7. do 9. februarja gostila mednarodni turnir Euro Ice Hockey Challenge. Tokrat bo selektor Ivo Jan zbral močnejšo zasedbo kot novembra, a nekateri stalni člani bi lahko tudi ta preizkus izpustili.

Slovensko hokejsko izbrano vrsto vrhunec sezone čaka konec aprila, ko bo v Kazahstanu tekmovala na svetovnem prvenstvu drugega razreda (divizija I, skupina A) in se potegovala za eno od dveh vozovnic za elito.

Selektor Ivo Jan je na prvem zboru novembra v Franciji preizkusil kar nekaj manj izkušenih hokejistov in iskal odgovore o tem, koga bi lahko v prihodnosti priključil ob pomembnejših akcijah, večina standardnih članov pa je takrat počivala.

Drugače bo čez tri tedne, ko se bodo risi zbrali na drugi akciji, ki jo bo gostil Bled. Med 7. in 9. februarjem bo tam namreč potekal EIHC turnir, ob Slovencih pa bodo tam sodelovali še Belorusi, Italijani in Madžari. Jan pričakuje, da se bo tokratnega zbora udeležila večina stalnih članov slovenske izbrane vrste.

Težave s poškodbami Jan Muršak se je po mesecu in pol okrevanja sredi januarja vrnil v tekmovalni ritem. Foto: Vid Ponikvar

Kar nekaj bi jih sicer še lahko pogrešal, saj poškodbe Slovencem letos niso prizanašale.

Eden od vidnejših članov reprezentance zadnjih let Jan Muršak je konec novembra staknil poškodbo mišice in se prav danes, mesec in pol pozneje vrnil v tekmovalni ritem.

Po zlomu ličnice še vedno okreva član EBEL-ligaša iz Gradca Ken Ograjenšek. Poškodbi se ni izognil še en reprezentant, ki si kruh služi v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Eden bolj razpoloženih hokejistov lige EBEL v decembru Anže Kuralt okreva po poškodbi zgornjega dela telesa.

Med drugim vse od konca decembra na Danskem ne igra branilec Jurij Repe, na Madžarskem pa Anže Ropret, ki je utrpel pretres možganov.

Zadnje tekme je v dresu Slovana iz Bratislave v ligi KHL izpustil Žiga Jeglič, v slovaški Tipsport pa član Košic, branilec Klemen Pretnar. Že skoraj vso sezono pa je na bolniškem dopustu Boštjan Goličič, ki okreva po operativnem posegu strganih vezi v zapestju.

Slovenci bodo turnir odprli proti Madžarom. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Za uvod proti Madžarom

Slovenci bodo turnir odprli v četrtek, 7. februarja, ob 19.30 proti Madžarom, v petek se bodo ob isti uri pomerili z Italijani, v soboto pa še z Belorusi.

Turnir EIHC, februar (7.-9. februar) četrtek, 7. februar

16.00 Italija – Belorusija

19.30 Slovenija – Madžarska petek, 8. februar

16.00 Belorusija – Madžarska

19.30 Slovenija – Italija sobota, 9. februar

16.00 Italija – Madžarska

19.30 Slovenija – Belorusija

Preberite še: