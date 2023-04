Silovit zaključek Američank za naslov svetovnih prvakinj

Američanke so v zadnjih minutah s tremi hitrimi goli obrnile tekmo sebi v prid in po letu 2019 znova dvignile pokal za naslov svetovnih prvakinj.

Ameriške hokejistke so v kanadskem Bramptonu osvojile naslov svetovnih prvakinj. Američanke so v finalu s 6:3 premagale dvakratne zaporedne prvakinje, Kanadčanke. Bronasto odličje je pripadlo Čehinjam, ki so v malem finalu s 3:2 premagale Švicarke.

Američanke, ki so pred tem zadnji svetovni naslov osvojile leta 2019, so ob zaključku tekme zrežirale preobrat - Kanadčanke so bile boljše večji del tekme - in dosegle tri zadetke v razmaku minute in 12 sekund.

Hilary Knight je dosegla hat-trick (45., 56., 57. minuta), po en gol pa so dodale Abbey Murphy (18.), Caroline Harvey (45.) in Cayla Barnes (58.).

Od prve izvedbe SP za ženske leta 1990 so hokejistke ZDA vedno igrale v finalu in zdaj osvojile deseti naslov v 22 finalih.