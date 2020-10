Sezona lige NHL se pred 2021 ne bo začela

Predviden začetek nove sezone najkakovostnejše hokejske lige na svetu se je zamaknil. Če so pred časom omenjali 1. december, so zdaj obrnili list na koledarju in obkrožili 1. januar 2021.

"Trenutno pogledujemo proti 1. januarju kot uvodnemu dnevu nove sezone. Želimo si, da bi jo lahko izpeljali v celoti, z vsemi tekmami rednega dela, in da bi v dvorane lahko vrnili gledalce. A za to mora biti izpolnjenih več dejavnikov, na večino teh pa nimamo vpliva," je pred začetkom letošnjega NHL nabora, na katerem so pri NY Rangers kot število eno izbrali Alexisa Lafreniera, LA Kings pa kot drugega poklicali Quintona Byfielda, dejal komisar lige Gary Bettman. Datum začetka pripravljalnih taborov bodo sporočili pozneje (predvideni so bili za 17. november, a se bo tudi ta datum zamaknil).

Pandemija novega koronavirusa je 12. marca prekinila sezono za več mesecev. Avgusta jim je le uspelo nadaljevati v mehurčkih v Torontu in Edmontonu, kjer so se pred dobrim tednom Stanleyjevega pokala veselili hokejisti Tampa Bay Lightning.

