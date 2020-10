Temnopolta kanadsko-jamajška (po)moč za Anžeta Kopitarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alexis Lafreniere in Quinton Byfield: št. 1 in 2 nabora lige NHL 2020

Alexis Lafreniere in Quinton Byfield: št. 1 in 2 nabora lige NHL 2020 Foto: Getty Images

Kanadska hokejista Alexis Lafreniere in Quinton Byfield sta bila pričakovano prva zvezdnika spletnega nabora severnoameriške poklicne lige NHL. Prvi bo okrepil New York Rangers, drugi pa na drugi strani ZDA Los Angeles Kings.

Medtem ko se je v noči na sredo na košarkarskem odru odvijalo četrto dejanje finala lige NBA v Orlandu, pa je liga NHL postregla s tradicionalno revijo mladih upov ter bodičih asov najmočnejše hokejske lige na svetu. NHL draft je tokrat zaradi zaostrenih epidemioloških razmer ob povečevanju števila okuženih z novim koronavirusom potekal na spletni platformi, vseeno pa ni postregel s presenečenji.

Po izboru moštva New York Rangers je prvi izbor postal 18-letni član zlate kanadske mladinske reprezentance Alexis Lafreniere. Levokrilni napadalec iz Quebeca je zadnje tri sezone preživel v mladinski ligi QMJHL, v kateri je zadnje leto kot kapetan poveljeval ekipi Rimouski Oceanic. Na 52 tekmah vknjižil 112 točk (35 zadetkov, 77 podaj), največ med vsemi. Tudi na lestvici asistenc je bil pri vrhu, pri zadetkih je končal kot drugi. Prislužil si je naziv igralca sezone kanadske mladinske lige CHL in postal najkoristnejši igralec QMJHL.

Quinton Byfield je član LA Kings postal kar na daljavo Foto: Getty Images

Tolažilno nagrado po slabi sezoni, ki so jo končali pod pragom končnice, pa so po ugodni loteriji z drugim izborom poskušali unovčiti pri LA Kings, moštvu najboljšega slovenskega igralca Anžeta Kopitarja. Kralji iz Kalifornije niso presenetili, saj je njihov"pick" postal Alexisov reprezentančni soigralec Quinton Byfield. Osemnajstletni mladenič iz Ontaria, ki ima sicer jamajške korenine, je postal najvišje izbrani temnopolti hokejist v zgodovini, potem ko sta bila Evander Kane (Atlanta Trashers) in Seth Jones (Nashville Predators) pred leti četrta.

Centralni napadalec, ki v višino meti 194 centimetrov, se je zadnji dve sezoni kalil v dresu Sudbury Wolves v ligi OHL. Na 45 tekmah je v statistiko vpisal 32 zadetkov in 50 podaj, v povprečju je dosegal 1,82 točke na tekmo, kar je eno od najboljših povprečij za oklepnike, mlajše od 18 let. Strokovnjaki so sicer pred naborom opozarjali, da Byfield morda še ni povsem pripravljen na debi v NHL, a po drugi strani hvalili njegov potencial. Ko bo namreč okrepil svoje telo, bi lahko postal eden od zvezdnikov lige. Tako kot njegov bodoči hrušiški soigralec, ki lahko z novo (po)močjo upa na lepšo prihodnost ekipe, s katero je bil dvakrat prvak.