Sašo Rajsar se vrača na Jesenice

Izkušeni 32-letni napadalec je bil zadnje tri sezone, pred tem pa nosil tudi dresa Jesenic in zaloške Slavije, nekajkrat pa se je preizkusil tudi v tujini. V sezoni 2007/08 je igral za danskega prvoligaša Odense Bulldogs. Med letoma 2009 in 2012, ter v sezoni 2017/18, je nosil dres zagrebškega Medveščaka v ligi EBEL.

Večino časa pa je preigral na slovenskih tleh. V sezoni 2013/14 je za Team Jesenice odigral 36 tekem v ligi INL in dosegel 34 točk. Leto kasneje je postal član novoustanovljenega kluba HDD SIJ Acroni Jesenice, pri katerem je ostal vse do konca sezone 2016/17. V tem času se je v rdečem dresu veselil dveh osvojenih naslovov državnega prvaka, skupaj pa je na 138 odigranih tekmah dosegel kar 185 točk (84 golov in 101 asistenc).

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

S tem je tretji najuspešnejši igralec po točkah v celotni zgodovini jeseniškega kluba. Rajsar se je kasneje preselil k Olimpiji, za katero je odigral tudi celotno lansko sezono. Na 36 tekmah Alpske hokejske lige je za Ljubljančane skupaj dosegel 21 točk.

