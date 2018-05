Rusija lovi dvojno krono 2018, Švedska brani naslov

Potem ko so hokejisti že imeli en vrhunec sezone z olimpijskimi igrami v Južni Koreji, jih v naslednjih dobrih dveh tednih čaka še drugi. Svetovno prvenstvo elitne skupine bo letos gostila Danska, naslov iz lanskega leta branijo Švedi, Rusi bodo skušali priti do dvojne krone po zlatu na olimpijskih igrah

Rusi so se naloge, kako v istem letu osvojiti dve zlati medalji, lotili resno: v postavi imajo 16 igralcev, ki so pod imenom Olimpijski športniki iz Rusije zmagali v Pjongčangu. Zdaj bodo na SP spet Rusi, v ekipi pa je tudi Pavel Dacjuk, ki bo tudi kapetan, ne bo pa najkoristnejšega igralca iger Ilije Kovalčuka. Rusija ima novega (začasnega) selektorja, namesto Olega Znaroka jo bo na prvenstvu vodil Ilija Vorobjov.

V zadnjih letih so bile OI najmočnejše tekmovanje v hokejskem svetu na reprezentančni ravni, letos bo verjetno SP po imenih celo močnejše. Kajti v Južni Koreji ni bilo vseh najboljših zaradi nesodelovanja lige NHL, na Dansko bodo številni prišli. V Koebenhavnu in Herningu navijači nestrpno pričakujejo tudi največje zvezdnike, ki naj bi po slovesu svojih ekip v končnici lige NHL takoj odpotovali v Evropo.

Med najbolj pričakovanimi sta ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin in Kanadčan Sidney Crosby, njuni ekipi igrata med seboj, eden od njiju bo zelo kmalu prost.

Kanadčan Sidney Crosby in Rus Aleksander Ovečkin sta med bolj pričakovanimi na prvenstvu. Foto: Getty Images

Pri Kanadčanih imajo v postavi že Connorja McDavida, najboljšega strelca rednega dela, Američani pa Patricka Kanea. S kar 18 NHL-ovci v ekipi velja Kanada za enega največjih favoritov za naslov 2018. Lani so Kanadčani prekinili serijo končnih zmag na SP pred številko tri, letos bi radi začeli novo.

Kaj pripravljajo Nemci?

Močno oslabljeni pa bodo Nemci, ki so na OI pripravili presenečenje in prišli do finala. V postavi manjka 15 igralcev z iger, zato se Nemci zavedajo, da bodo težko pripravili še eno senzacijo. Branilci naslova Švedi prihajajo na Dansko z desetimi NHL-ovci, tudi Oliverjem Ekman-Larssonom.

Lani so Švedi v finalu premagali Kanadčane z 2:1 po kazenskih strelih, Rusi so bili tretji. Zgodovinsko pa ima slednja ekipa (v različnih oblikah, tudi še kot Sovjetska zveza) še vedno največ uspeha. Skupno kar 27 zlatih medalj, zadnjo iz leta 2014, le eno manj pa ima Kanada, nazadnje prvak 2016. Češka oziroma Češkoslovaška je na tej lestvici tretja z 12 zlatimi, zadnja je že rahlo oddaljena (2010), Švedska je z desetimi zlatimi četrta.

Kako bodo igrali?



Sistem tekmovanja je že nekaj let enak. V dveh skupinah s po osmimi ekipami igrajo vsaka z vsako, prve štiri po predtekmovanju napredujejo v četrtfinale, kjer bodo sledili boji na izpadanje, zadnja v vsaki predtekmovalni skupini pa bo izpadla v nižji kakovostni razred. Kdo bo izpadel, bo znano najpozneje 15. maja (če bo na zadnjem mestu v svoji skupini Slovaška, ki kot prirediteljica SP 2019 ne sme izpasti, se bo poslovila skupno 14. ekipa letošnjega SP), že zdaj pa je jasno, kdo bo ti ekipi nadomestil naslednje leto: na pravkar končanem drugoligaškem SP v Budimpešti, kjer je Slovenija prvič po devetih letih spet obtičala med drugokategorniki, sta si napredovanje priborili Velika Britanija (sploh prvič po letu 1994) ter Italija. Vloge favoritov so bržkone jasne, v igri je večina dobitnikov medalj z zadnjih SP, zanimiv pa bo tudi boj za obstanek. V skupini B imajo vlogo izrazitega "outsiderja" hokejisti Južne Koreje, ki so si lani nekoliko presenetljivo priborili napredovanje, letos pa kot gostitelji igrali tudi na OI, v skupini A pa bo ta nehvaležna vloga bržkone pripadla Avstriji ali pa morda Belorusiji.