Zmagovita vrnitev Roka Tičarja

Slovenski hokejski napadalec Rok Tičar se je po dobrih dveh mesecih, odkar so se mu v ligi KHL zahvalili za sodelovanje, vrnil v tekmovalni ritem. V sredo je spet oblekel dres nemškega prvoligaša Kölner Haie in s soigralci premagal Ingolstadt s 5:2. Slovenski center je ob zmagi zadel in dvakrat podal.

Po neuspešni kitajski izkušnji s Kunlun Red Star v ligi KHL se je Rok Tičar pred dnevi vrnil v elitno nemško ligo, kjer je igral že med letoma 2011 in 2014. Spet se je pridružil dobro znanemu klubu Kölner Haie, s katerim je dvakrat (2013 in 2014) zaigral v finalu nemškega prvenstva, a obakrat led zapustil s sklonjeno glavo. Nazadnje sta danes 29-letnega Gorenjca v finalu z Ingolstadtom ugnala prav reprezentančna kolega Robert Sabolič in Žiga Jeglič.

Vrnil se je proti klubu, ki mu je zadal drugi finalni udarec

Slabih pet let pozneje je Tičar v sredo spet zaigral med nemško prvoligaško druščino, vrnil se je prav proti Ingolstadtu. S soigralci so nasprotnike premagali s 5:2, Gorenjec pa je že na prvi tekmi navdušil. V 12 minutah in 15 sekundah igre je med drugim zadel za vodstvo z 1:0 ter podal za 4:2 in končnih 5:2. To je bil njegov sploh prvi zadetek v sezoni, za Kunlun je namreč na 12 tekmah vpisal dve asistenci.

Tičar je ob premieri vknjižil zadetek in podajo:

Aaargh, es steht 2:2 nach Drittel 2. Rok Ticar trifft in seinem Haie-Comeback, Oblinger brachte uns nach dem zwischenzeitlichen 1:1 wieder in Führung. Doch ein unglücklicher Bounce glich den Spielstand wieder aus. #KECERC #AufgehtsHaie #GemeinsamKöln pic.twitter.com/4JS7EN50sM — Kölner Haie (@Koelner_Haie_72) January 2, 2019

Navijači nemškega moštva so navdušenje nad Tičarjem delili na družbenih omrežjih, na katerih so izrazili prepričanje, da jim bo povratnik prinesel še veliko veselja.

Kolektiv iz Kölna je po novi zmagi na petem mestu, le točko pred Bremerhavnom, ki ima prav tako slovenski pridih. Zanj uspešno igrata s 15 zadetki najboljši strelec kluba Jan Urbas (31 tekem, 15 zadetkov, 15 asistenc) in Miha Verlič (35 tekem, sedem zadetkov, 12 asistenc). Vodilno moštvo lige DEL je Adler Mannheim.

Kmalu zimska klasika

Tičarja in soigralce kmalu čaka prav posebna tekma. 12. januarja bodo na nogometnem štadionu Rhein Energie Stadion v Kölnu, na katerem sicer domuje tamkajšnji drugoligaš FC Köln, gostili zimsko klasiko. Pričakali bodo Düsseldorf.

V sredo je pod milim nebom igral še en klub Slovenca. Švicarski prvoligaš Bern je na štadionu nogometne ekipe BSC Young Boys Stade de Suisse s 4:1 premagal rivala Langnau. Poškodovani napadalec Jan Muršak, ki ne igra od konca novembra, ob zmagi ni sodeloval.

Bern je brez poškodovanega Jana Muršaka v sredo slavil na zimski klasiki:

Vor 20'672 Zuschauern gewinnt der SC Bern auch das zweite Tatzen-Derby im Stade de Suisse gegen die SCL Tigers. Alle Tore fielen erst im Schlussdrittel.



Bericht und Fotos: https://t.co/dkofMbGtLw



Foto: Alexander Raemy / @hockeyfans_ch pic.twitter.com/zgSNiaHBP0 — hockeyfans.ch (@hockeyfans_ch) January 2, 2019





Preberite še: