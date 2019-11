Sabolič prehitel napovedi in zaigral, Muršakovi se ne poberejo

Slovenski hokejski napadalec Robert Sabolič se je po mesecu okrevanja po poškodbi kolena, sprva so napovedovali šest do osem mesecev odsotnosti, vrnil v tekmovalni ritem. Njegovo moštvo Ambri-Piotta je na zadnjem mestu švicarske lige. Nič kaj bolje v švicarski elitni ligi ne gre Janu Muršaku in prvakom iz Berna, ki so ujeti v črno serijo.

Oba hokejska napadalca Robert Sabolič in Jan Muršak, ki si kruh služita med švicarsko elito, sta se v tej sezoni morala spopasti s poškodbami. Muršak je sicer izpustil peščico tekem, eno tudi zaradi kazni, Sabolič pa je soigralce ob ledu spremljal mesec dni. Vzrok? Poškodba kolena, zaradi katere je izpustil tudi pripravljalni reprezentančni turnir v Latviji. Na tem sta njegova reprezentančna kolega Rok Tičar, ki naj bi bil na izhodnih vratih švedskega IK Oskarshamna, in Žiga Jeglič, ki se je uspešno pridružil Mladi Boleslav, zaigrala z novincem Luko Mavrom.

Sabolič se je poškodoval 20. oktobra na obračunu osmine finala z Bielom, ko je za grd prekršek nad Gorenjcem poskrbel Mike Künzle, ki si je naknadno prislužil zgolj tri tekme prepovedi.

Mike Künzle in njegov vložek, s katerim je poškodoval Saboliča:

Čeprav so Švicarji sprva napovedovali daljšo odsotnost (6 do 8 tednov), se je 31-letni krilni napadalec konec preteklega tedna vrnil v postavo Ambri-Piotta. Na gostovanju pri tretjemu Davosu je Sabolič zaigral v četrtem napadu, na ledu preživel 12 minut in pol, v tem času pa na nasprotnikova vrata sprožil tri strele. S soigralci so zaostajali že 0:4, na koncu pa klonili s 3:5.

Lanski četrtfinalist Ambri-Piotta je po 23 odigranih tekmah na zadnjem, 12. mestu švicarske NLA, šest točk za mesti, ki vodijo v izločilne boje. Sabolič je na 12 tekmah NLA enkrat zadel in petkrat podal, na dveh tekmah pokala dodal zadetek, na šestih tekmah lige prvakov, v kateri so pot končali po skupinskem delu, pa enkrat zadel in podal.

Bern ostaja pri dnu

Nič kaj zavidljiva meseca nista za branilcem naslova švicarskega prvaka Bernom, za katerega drugo sezono igra Muršak. Moštvo iz prestolnice v tej sezoni kaže povsem drugačen obraz od lanskega. Nekaj so k temu prispevale poškodbe, zajeten delež pa dejstvo, da prvakom ni uspelo zagotoviti ustrezne menjave za lani najbolj zanesljivega čuvaja mreže Leonarda Genonija, ki se je preselil k Zugu, kjer sicer ne blesti.

Bernu Jana Muršaka ne gre. Prvaki so pri dnu lestvice švicarskega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

Po pisanju švicarskih medijev se je tako vodstvo Bernčanov podalo v lov za novim vratarjem, ki bi okrepil vratarski položaj. Na tem sta Niklas Schlegel (89,65-odstotna zanesljivost) in Pascal Caminada (90,46-odstotna zanesljivost). Med mogočimi okrepitvami se pojavlja tudi ime dolgoletnega NHL-ovca, ki je še v tej sezoni igral v najkakovostnejši hokejski ligi, Coryja Schneiderja. Američan s švicarskim potnim listom je trenutno del lige AHL.

Muršak in druščina so v ligi NLA na mestu, ki ekipe po rednem delu pelje v boje za obstanek v tekmovanju. Od končnice so po 23 tekmah oddaljeni pet točk. Štajerec je na 20 tekmah domačega prvenstva vknjižil tri zadetke in deset asistenc, v pokalu, v katerem bodo danes lovili polfinale, je na dveh tekmah enkrat podal, v ligi prvakov, v kateri so obstali v osmini finala, pa se ni vpisal med strelce ali podajalce.

