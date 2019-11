Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Vidmar, ki je Olimpiji v lanski sezoni pomagal do naslova državnega in alpskega prvaka, bo oblekel dres Bolzana. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski hokejski branilec Luka Vidmar, ki v tej sezoni še ni odigral nobene tekme, se seli v Italijo. Lani član HK SŽ Olimpija, s katero je postal prvak Alpske lige, bo zaigral na višji ravni. Za sodelovanje se je dogovoril z EBEL-ligašem Bolzanom, ki se ubada s poškodbami in bo poškodovanega Bretta Flemminga (odsoten bo pet tednov) poskušal nadomestiti s Slovencem. Bolzano je na zadnjih deset tekmah devetkrat zmagal in je trenutno drugi.

Izkušeni slovenski hokejist Luka Vidmar je tudi v novi sezoni čakal precej časa, preden se mu je, vsaj začasno, uspelo dogovoriti z novim delodajalcem. Spomnimo, lani vse do konca januarja ni imel kluba, nato pa se je priključil HK SŽ Olimpiji ter mu pomagal do naslova prvaka Alpske lige in državnega prvaka.

Poškodbe so mu odprle vrata do Bolzana

Tudi v tej sezoni je 33-letni branilec nekaj časa treniral z mlajšimi Olimpijinimi selekcijami, zdaj pa se mu je nasmehnila sreča. Bolzano se namreč ubada s poškodbami, med drugimi je poškodovan kanadski steber obrambe Brett Flemming, ki naj bi bil po informacijah kluba odsoten vsaj pet tednov. Italijani so se podali v lov za novimi močmi, tako da bo Kanadčana nadomestil Ljubljančan.

Želel na višjo raven

Vidmar, po vrnitvi v Evropo med letoma 2014 in 2018 standardni član slovenske reprezentance, ni skrival želje po igranju na višji ravni, kot je Alpska liga. V razširjenem avstrijskem prvenstvu je že igral. V sezoni 2017/18 je bil član Fehervarja, katerega član je bil takrat tudi zdajšnji kapetan zmajev Aleš Mušič.

Italijanski kolektiv je po slabšem začetku sezone (pet porazov na sedmih tekmah) v zadnjem času v odlični formi. Na desetih tekmah so zmagali kar devetkrat in pošteno poskočili na lestvici. Pred njimi je le vodilni Salzburg, ki ima štiri točke več.

Ob Vidmarju v ligi EBEL igrajo še štirje hokejisti s slovenskim potnim listom. Adis Alagić je z Beljakom šesti, Ken Ograjenšek z Gradcem sedmi, Anže Kuralt s Fehervarjem deveti, Miha Zajc pa z Innsbruckom zaseda deseto mesto.

