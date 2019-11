Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dolgoletni slovenski reprezentant Žiga Pavlin in češki drugoligaš Češke Budejovice gresta vsak svojo pot. Visokoraslega branilca so v zadnjem obdobju pestile poškodbe, v tej sezoni je odigral le dve tekmi, klub pa je pred dnevi že našel tujo zamenjavo zanj.

Slovenski hokejist Žiga Pavlin se po treh polnih sezonah in dveh mesecih pri klubu Češke Budejovice, ki igra v drugi kakovostni ligi, poslavlja od kluba. Vodstvo tega je pred dnevi pripeljalo ameriškega branilca Conorja Allena, danes pa so na uradni strani zapisali, da so s slovenskim branilcem sporazumno končali sodelovanje.

Pavlin, v zadnjih letih pomemben steber obrambe Čeških Budejovic, je v tej sezoni zaradi poškodb odigral zgolj dve tekmi. Težave 35-letnega Gorenjca so se sicer začele že aprila lani, ko ga je v baražu poškodoval legendarni češki hokejist Jaromir Jagr in predčasno končal njegovo tekmovalno obdobje.

"Tudi branilec Žiga Pavlin se počasi vključuje v treninge. Ima še težave s hrbtom, ne želimo prehitevati z njegovo vrnitvijo," je pred tednom dni o Slovencu sicer dejal trener Václav Prospal, ki nanj v prihodnje ne bo več računal.

Aprilski prekršek Jaromira Jagra, po katerem je Slovenec do danes odigral zgolj še dve tekmi:

Dolgoletni reprezentant, na večjem tekmovanju je z risi zadnjič sodeloval na olimpijskih igrah v Pjongčangu, je bil med navijači Čeških Budejovic precej priljubljen, o čemer govorijo tudi številni zapisi ob novici, da ni več član kluba. Pavlin je za Budejovice odigral 188 tekem, v statistiko pa vpisal 19 zadetkov in 70 asistenc. Predvsem je bil zelo uspešen v premierni sezoni, v kateri se je ob koncu po točkah uvrstil na 19. mesto med vsemi igralci lige WSM in na drugo med vsemi branilci.

Budejovice so po 24 tekmah zanesljivo na prvem mestu druge lige, pred najbližjim zasledovalcem imajo 16 točk prednosti.

