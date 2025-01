Samsung Galaxy S25: zakaj so ti telefoni izjemni?

Kot dolgoletna navdušenka nad tehnologijo sem preizkusila že marsikaj. A najnovejša serija Samsung Galaxy S25 je nekaj posebnega. Združuje elegantno obliko, vrhunske funkcije in zmogljive kamere, zaradi katerih se telefon spremeni v nepogrešljivega sopotnika. Naj vas popeljem skozi svoje izkušnje uporabe teh tehnoloških mojstrovin: Galaxy S25 Ultra , Galaxy S25+ in Galaxy S25 .

Prva stvar, ki navduši: dizajn

Ko sem prvič prijela v roke Galaxy S25 Ultra, sem bila navdušena nad njegovim videzom. Ohišje iz titana, tanko oblikovanje in po novem zaobljeni robovi poskrbijo za udoben oprijem in eleganten videz. Premijsko izkušnjo telefonu doda še najnovejše sprednje steklo Corning® Gorilla® Armor 2, ki je dodatno odporno na praske in padce. Spregledati ne gre tudi ikoničnega pisala S Pen, ki ne samo dopolni premijski videz, ampak tudi daje možnost za dodatno ustvarjalnost in hitro opravilnost. Meni, na primer, pisalo S Pen še kako pride prav, da se hitro in tekoče premikam med več odprtimi aplikacijami ter na hitro uredim fotografijo.

Foto: Kristijan Kuzmanoski / Samsung

Modela Galaxy S25 in Galaxy S25+ tudi tokrat prinašata že tradicinalno S-obliko z lebdečimi kamerami ter sta zaščitena z okvirjem iz aluminija Armor in vzdržljivega stekla Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. Skupaj s subtilnimi odtenki ohišja, kot so mentolno zelena, ledeno modra, mornarsko modra in srebrna senca, dajeta eleganten premijski videz.

Kamere, ki redefinirajo mobilno fotografijo

Ena izmed največjih prednosti serije Galaxy S25 so njene kamere. Na modelu Galaxy S25 Ultra izstopa osupljiva glavna kamera z dvesto megapiksli, ki omogoča izjemne detajle, nova ultra širokokotna kamera s 50 megapiksli pa je idealna za makroposnetke in krajine. Dve telefoto kameri pa omogočata do desetkratni optični zoom.

Za tiste, ki rade fotografirate ponoči, funkcija Nightography prinaša osupljive rezultate. Novi Spatio Temporal Filter zmanjšuje šum in omogoča čiste, jasne posnetke tudi v zahtevnih svetlobnih pogojih. Funkcija Samodejno obrezovanje (Auto Trim) pa omogoča hitro ustvarjanje videoposnetkov z izpostavljenimi vrhunskimi trenutki.

Foto: Matic Kremžar / Samsung

Funkcije UI za vsakdanjo uporabo

Tisto, kar Galaxy S25 zares loči od konkurence, so njegove napredne funkcije UI. Kratek povzetek (Now Brief) je kot nalašč za tiste, ki želijo biti vedno na tekočem. Zjutraj vas obvesti o vremenu in urniku, zvečer pa povzame dogodke dneva.

Funkcija Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) vas bo vsakič znova navdušila. Preprosto obkrožite predmet na zaslonu, na primer majico, in telefon bo prikazal cene in lokacije, kjer jo lahko kupite. Posodobitev te funkcije zdaj omogoča tudi prepoznavanje telefonskih številk, e-poštnih naslovov in URL, kar olajša neposredne akcije, kot so klici in obiski spletnih strani.

Še posebej me je navdušil virtualni asistent Gemini Live. Z njim lahko hitro dostopate do informacij, organizirate urnik ali celo ustvarjate opombe na podlagi videoposnetkov na YouTubu. Zanimiva in še kako uporabna funkcija UI je Zvočna radirka (Audio Eraser), ki poskrbi za profesionalno kakovost zvoka, saj odstranjuje nezaželen hrup iz videoposnetkov.

Foto: Kristijan Kuzmanoski / Samsung

Neprimerljiva zmogljivost

Poleg pametnih in inovativnih funkcij UI, izjemnih kamer in lepega oblikovanja serijo Samsung Galaxy S25 poganja prilagojen procesor Snapdragon® 8 Elite za Galaxy, ki je zasnovan za vrhunsko zmogljivost in energetsko učinkovitost. Igranje grafično zahtevnih mobilnih iger je pravi užitek, saj optimizacija Vulkan (Vulkan Engine) in Ray Tracing prinašata realistično osvetlitev in sence. Poleg tega nadgrajen sistem za hlajenje (Vapor Chamber) zagotavlja, da telefon ostane hladen tudi pri intenzivni uporabi, kar je še kako pomembno za tiste, ki veliko uporabljate telefon.

Foto: Samsung

Zakaj priporočam Galaxy S25?

Samsung Galaxy S25 serija prinaša izredno zanimive telefone, ki ponujajo enkratno izkušnjo UI, hkrati pa prepričajo z estetiko in zmogljivostjo. Ne glede na to, ali ste navdušeni fotografi, ljubitelji tehnologije ali nekdo, ki preprosto želi elegantno napravo, ima Galaxy S25 nekaj za vas.

Foto: Samsung

Prednaročite svoj Galaxy S25 že danes.



Obiščite spletno stran Samsung za več informacij in izberite model, ki najbolj ustreza vašim potrebam.



Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.