Sveži, sočni, slovenski – LUŠTni paradižniki

Ko si želimo nekaj več, kar bi dopolnilo naš dinamični slog življenja – okus, svežino in kakovost, ki presega povprečno izkušnjo, se lahko zanesemo na sveže, sočne, slovenske paradižnike, ki v naše jedi vnesejo okus poletja. Tudi pozimi! Točno to zagotavljajo paradižniki LUŠT , pridelani s strastjo in predanostjo v prelepem Prekmurju.

Aktiven življenjski slog naj ne bo brez okusa

Paradižniki LUŠT so popoln prigrizek ali sestavina obroka za vse, ki cenijo aktiven in dinamičen življenjski slog in iščejo enostavne načine za popestritev svoje prehrane. Zaradi svoje vsestranskosti so popolni za pripravo hitrih in lahkotnih jedi, kot so testeninske solate, omake ali preprosti prigrizki med športnimi aktivnostmi. Njihova naravna sočnost in bogat okus se odlično prilegata raznolikim sestavinam, kot so avokado, stročnice ali polnozrnata žita, kar omogoča pripravo uravnoteženih obrokov, ki telesu zagotovijo potrebno energijo in prijetno sitost.

Foto: Paradajz d.o.o.

Paradižniki LUŠT so rezultat skrbne pridelave v kraju Mala Polana. Pridelani so z mislijo na trajnost in lokalno skupnost ter dostavljeni v trgovine še isti ali naslednji dan po ročnem obiranju. To pomeni, da na vašo mizo pridejo sveži, optimalno dozoreli in pripravljeni, da vas navdušijo s svojo sočnostjo. S kratkimi transportnimi potmi zagotavljajo minimalen vpliv na okolje in ohranjajo svojo naravno polnost okusov, kar je prava prednost za vse, ki cenijo lokalno pridelano hrano.

Vas zanima, kako si lahko na preprost in hiter način obogatite jedilnik s slastnimi paradižniki? Pripravili smo tri odlične recepte, ki bodo vaše gurmanske izkušnje povzdignili na novo raven.

Foto: Paradajz d.o.o.

Sočni paradižniki vse leto!

Ko narava pozimi miruje, se v Prekmurju v 34 tisoč kvadratnih metrov velikem rastlinjaku nadaljuje življenje. S pomočjo inovativnega sistema za zimsko vzgojo pridelujejo drobnoplodne in srednjeplodne sorte, kot so Mali grozdasti paradižnik LUŠT, Datljev paradižnik LUŠT, Slivov paradižnik LUŠT, Češnjev paradižnik LUŠT in LUŠTek, mešanica pisanih češnjevih paradižnikov. Ti sladki in sočni paradižniki so popolni za uživanje skozi vse leto.

Opraševanje z živahnimi čmrlji in uporaba naravnih sovražnikov za boj proti škodljivcem zagotavljata, da so LUŠTni paradižniki pridelani na naravi prijazen način brez škodljivih preparatov.

Foto: Paradajz d.o.o.

Trije recepti, ki bodo prinesli okus sonca na vašo mizo

Z LUŠTnimi paradižniki lahko z malo truda ustvarite okusne jedi, ki podpirajo vaš aktiven življenjski slog in vam omogočajo, da uživate v ravnovesju med hitrim tempom življenja in uravnoteženo prehrano.

Perzijska paradižnikova solata, shirazi Foto: Shutterstock Sestavine: 6 malih grozdastih paradižnikov LUŠT

2 perzijski kumari (ali manjši navadni kumari)

1 manjša šalotka ali 2 mladi čebuli

1/3 skodelice drobno sesekljanega peteršilja

1 žlica drobno sesekljane mete

3 žlice ekstra deviškega oljčnega olja

1 žlica limetinega soka

1/3 čajne žličke soli

ščepec črnega popra

ščepec sumaka (neobvezno) Priprava: Paradižnikom odstranite semena in meso narežite na drobne kocke.

Kumaram odstranite semena in narežite na majhne kocke podobne velikosti.

Šalotko ali mlado čebulo drobno sesekljajte.

V skledi zmešajte paradižnik, kumari, šalotko (ali mlado čebulo), peteršilj in meto.

V ločeni posodici zmešajte oljčno olje, limetin sok, sol, poper in sumak, če ga boste uporabili. Preliv prelijte čez zelenjavo in nežno premešajte.

Solato po želji okrasite s semeni granatnega jabolka.

Bucatini s češnjevimi paradižniki Foto: Shutterstock Sestavine: 3 žlice ekstra deviškega oljčnega olja; nekaj več za pokapljanje

3 zavitki LUŠTek (mešanica pisanih češnjevih paradižnikov), prerezanih na pol, če so večji; nekaj dodatnih češnjevih paradižnikov na veji (neobvezno)

sol

2 stroka česna, drobno sesekljana

večji ščepec čilijevih kosmičev; več za serviranje

340 g bucatinov ali špagetov

½ skodelice naribanega parmezana

½ skodelice sveže rikote (ali skute)

majhni sveži listi bazilike Priprava: Če uporabljate paradižnike na veji: Segrejte 1 žlico oljčnega olja v večji ponvi na srednji temperaturi. Dodajte paradižnike na veji, jih posolite in pražite med nežnim mešanjem, dokler se lupine ne začnejo gubati, približno 3 minute (odvisno od velikosti paradižnikov). Nato jih prestavite na krožnik.

Segrejte 1 žlico oljčnega olja v večji ponvi na srednji temperaturi. Dodajte paradižnike na veji, jih posolite in pražite med nežnim mešanjem, dokler se lupine ne začnejo gubati, približno 3 minute (odvisno od velikosti paradižnikov). Nato jih prestavite na krožnik. Kuhanje preostalih paradižnikov: V ponvi segrejte preostali 2 žlici oljčnega olja na srednje visoki temperaturi. Dodajte česen in preostale paradižnike ter jih občasno mešajte, dokler se paradižniki rahlo ne zmehčajo in začnejo razpadati, 3–5 minut. Dodajte čilijeve kosmiče in začinite s soljo. Odstavite z ognja.

V ponvi segrejte preostali 2 žlici oljčnega olja na srednje visoki temperaturi. Dodajte česen in preostale paradižnike ter jih občasno mešajte, dokler se paradižniki rahlo ne zmehčajo in začnejo razpadati, 3–5 minut. Dodajte čilijeve kosmiče in začinite s soljo. Odstavite z ognja. Priprava testenin: Medtem kuhajte testenine v velikem loncu osoljene vrele vode 1 minuto manj, kot je navedeno na embalaži. Prihranite 1 skodelico vode od testenin, nato testenine odcedite in jih vrnite v lonec.

Medtem kuhajte testenine v velikem loncu osoljene vrele vode 1 minuto manj, kot je navedeno na embalaži. Prihranite 1 skodelico vode od testenin, nato testenine odcedite in jih vrnite v lonec. Združevanje: V lonec s testeninami dodajte 1/3 skodelice vode od testenin, mešanico paradižnikov in nariban parmezan. Kuhajte na srednji temperaturi in premešajte, da se testenine enakomerno obložijo z omako, približno 2 minuti. Po potrebi dodajte še malo vode od testenin.

V lonec s testeninami dodajte 1/3 skodelice vode od testenin, mešanico paradižnikov in nariban parmezan. Kuhajte na srednji temperaturi in premešajte, da se testenine enakomerno obložijo z omako, približno 2 minuti. Po potrebi dodajte še malo vode od testenin. Serviranje: Testenine postrezite tako, da jih obložite z rikoto in popečenimi paradižniki na veji (če jih uporabljate). Pokapljajte testenine z oljčnim oljem, posujte s čilijevimi kosmiči in okrasite z listi bazilike.

Paradižniki, polnjeni z mletim mesom Foto: Shutterstock Sestavine: 8 srednje velikih slivovih paradižnikov LUŠT

250 g mletega mesa (govedina, svinjina ali mešanica obojega)

1 manjša čebula, drobno sesekljana

2 stroka česna, drobno sesekljana

2 žlici oljčnega olja

1 žlica drobtin

1 žlica sesekljanega svežega peteršilja

1 žlička suhega origana

sol in poper po okusu

nariban sir (parmezan ali po želji) za posip (neobvezno) Priprava: Priprava paradižnikov: Paradižnike operite in jim odrežite vrh (kapico). Previdno izdolbite sredico, da ustvarite prostor za nadev. Izdolbeno sredico lahko sesekljate in prihranite za nadev.

Paradižnike operite in jim odrežite vrh (kapico). Previdno izdolbite sredico, da ustvarite prostor za nadev. Izdolbeno sredico lahko sesekljate in prihranite za nadev. Priprava nadeva: V ponvi segrejte oljčno olje na srednji temperaturi. Dodajte sesekljano čebulo in česen ter pražite, dokler ne postaneta mehka in zlato rjava. Dodajte mleto meso in ga pražite, dokler ne porjavi in se skuha. Po želji lahko dodate sesekljano sredico paradižnikov. Vmešajte drobtine, sesekljan peteršilj, origano, sol in poper. Dobro premešajte in odstavite z ognja.

V ponvi segrejte oljčno olje na srednji temperaturi. Dodajte sesekljano čebulo in česen ter pražite, dokler ne postaneta mehka in zlato rjava. Dodajte mleto meso in ga pražite, dokler ne porjavi in se skuha. Po želji lahko dodate sesekljano sredico paradižnikov. Vmešajte drobtine, sesekljan peteršilj, origano, sol in poper. Dobro premešajte in odstavite z ognja. Polnjenje paradižnikov: Pripravljeni nadev enakomerno porazdelite v izdolbene paradižnike. Če želite, lahko po vrhu potresete nariban sir.

Pripravljeni nadev enakomerno porazdelite v izdolbene paradižnike. Če želite, lahko po vrhu potresete nariban sir. Pečenje: Pečico segrejte na 180 °C. Paradižnike postavite v pekač, ki ste ga rahlo namastili ali obložili s papirjem za peko. Pecite približno 20–25 minut, dokler se paradižniki ne zmehčajo in sir (če ga uporabljate) zlato zapeče.

Pečico segrejte na 180 °C. Paradižnike postavite v pekač, ki ste ga rahlo namastili ali obložili s papirjem za peko. Pecite približno 20–25 minut, dokler se paradižniki ne zmehčajo in sir (če ga uporabljate) zlato zapeče. Serviranje: Pečene polnjene paradižnike postrezite tople, kot glavno jed ali prilogo.

Foto: Paradajz d.o.o.

Obiščite LUŠTno domačijo v Renkovcih

Če želite izkusiti paradižnike LUŠT tam, kjer rastejo, se odpravite na LUŠTno domačijo v Renkovcih. Poleg vrhunskih paradižnikov boste tam našli še vrsto drugih lokalnih dobrot in prijetno vzdušje.

LUŠTni paradižniki so več kot le paradižniki. So zgodba o slovenski kakovosti, trajnosti in okusu, ki ostaja svež skozi vse leto. Vključite jih v svoje jedi, podprite lokalno pridelavo in uživajte v vsakem grižljaju. Naj poln okus dopolni vaše dinamično življenje.