Zakaj izbrati televizor Samsung?

Nakup televizorja je danes več kot le izbira velikosti zaslona. Tehnološki napredek prinaša številne inovacije, ki vplivajo na kakovost slike, hitrost osveževanja, pametne funkcije in povezljivost. Samsung že vrsto let postavlja standarde na področju televizijske tehnologije, saj združuje vrhunsko sliko, napredne igralne zmogljivosti in elegantno oblikovanje, ki se prilagaja vsakemu prostoru. Od modelov Neo QLED, OLED in QLED do edinstvenega The Frame , ki združuje umetnost in tehnologijo, Samsung ponuja celovito izkušnjo gledanja, ki presega klasično televizijsko zabavo. Zakaj je Samsungov televizor najboljši za vaš dom?

Izjemna kakovost slike in napredne tehnologije

Pri televizorjih Neo QLED 8K vse temelji na zagotavljanju najvišje ločljivosti in popolne ostrine slike. Uporaba umetne inteligence (UI) pri tem modelu ne pomeni le izboljšanja obstoječe vsebine, temveč tudi popolno transformacijo izkušnje gledanja. Z zmogljivim procesorjem NQ8 AI Gen3 UI analizira vsak posamezen prizor, prepozna ključne elemente in jih nato izostri ter poveča ločljivost na kar 8K, tudi če vsebina ni bila posneta v tej ločljivosti.

Tu je še 8K profesionalna nadgradnja slike z umetno inteligenco (8K AI Upscaling Pro), ki poskrbi, da so priljubljeni filmi, serije in celo stari videoposnetki videti kot novodobni kino posnetki. UI z neverjetno natančnostjo izboljša vsebino, odpravi šume in zmanjša zameglitve, tako da lahko gledalci uživajo v čudovitih podrobnostih, ki jih običajno sploh ne bi opazili.

Poleg tega je funkcija Profesionalna izboljšava gibanja z umetno inteligenco (AI Motion Enhancer Pro) ključna za vse ljubitelje športa in akcijskih prizorov. Zahvaljujoč tej funkciji se hitri premiki na zaslonu gladko prikazujejo brez zamegljenosti ali zatikanja. Kombinacija tega in funkcije Resnično profesionalno izboljšanje globine (Real Depth Enhancer Pro) prinaša osupljivo globino slike, ki dejansko ustvari občutek, da stopate v dogajanje na zaslonu. Ne gre več za statičen prikaz, temveč za izkušnjo, kjer vsebina potegne gledalca globoko v dogajanje.

OLED: Popolnost barv in kontrasta

Samsungovi OLED televizorji prinašajo neverjetno bogate barve in popolno črnino. Televizorji so zasnovani tako, da s pomočjo UI zaznajo osvetlitev v prostoru in se temu prilagodijo. To pomeni, da bodo barve živahne in podrobne, ne glede na to, ali gledate v popolni temi ali v svetlem prostoru.

Ključna značilnost OLED televizorjev je, da popolnoma odpravijo bleščanje, kar omogoča gledalcem nemoteno izkušnjo, brez motečih odsevov na zaslonu. Funkcija Resnično profesionalno izboljšanje globine (Real Depth Enhancer Pro) še dodatno obogati to izkušnjo, saj gledalcem omogoča, da zaznajo tridimenzionalno globino in jasnost tudi pri najtemnejših prizorih.

UI pa ne izboljša samo slike, ampak tudi zvok. S pomočjo tehnologije Profesionalni prilagodljivi zvok (Adaptive Sound Pro) televizorji prilagajajo zvok glede na vsebino, ki jo gledate. Če gledate film z močnimi akcijskimi prizori, se zvok samodejno optimizira tako, da poudari nizke tone in omogoči bolj realistično izkušnjo.

Pametne funkcije in povezljivost

Ena izmed najbolj navdušujočih funkcij UI v televizorjih Neo QLED 8K in OLED je možnost personalizacije. UI se nenehno uči o tem, kaj radi gledate, in vam prilagaja predloge. Samsungov operacijski sistem Tizen OS omogoča, da vaš televizor postane srce vašega pametnega doma. Povezuje se z drugimi napravami, omogoča preprosto upravljanje pametnega doma in ponuja enotno nadzorno ploščo za spremljanje kamer, upravljanje osvetlitve in celo spremljanje vremena.

Smart Mobile Connect vam omogoča, da s svojim novim pametnim telefonom, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ali Galaxy S25, upravljate televizor, prilagajate nastavitve in celo igrate igre. UI zazna, kdaj želite igrati igro, in samodejno preklopi na optimalen način prikaza s funkcijo način Game, ki omogoča hitro odzivnost, gladke prehode in najboljšo kakovost slike ter zvoka.

Poleg tega Način prilagajanja z umetno inteligenco (AI Customization) omogoča prilagoditev slike in zvoka glede na vaše osebne preference. UI prepozna, kako gledate določene vsebine, in poskrbi, da vsaka scena ustreza vašim željam, bodisi z večjo svetlostjo ali močnejšimi barvami.

Sodoben dizajn, ki se prilega vsakemu prostoru

Poleg tehnološke dovršenosti televizorji Samsung izstopajo tudi po svojem elegantnem dizajnu, ki se prilagaja vsakemu ambientu. Ultratanki okvirji ustvarjajo občutek brezmejnega zaslona, kar povečuje vizualno doživetje, medtem ko The Frame s prilagodljivimi okvirji omogoča popolno prilagoditev notranjemu oblikovanju prostora. Minimalistična stojala in prilagodljive možnosti montaže televizorjev omogočajo harmonično integracijo v vsak dom, ne glede na slog opreme.

Zdaj je pravi čas za nakup Z naprednimi tehnologijami ter inovacijami v povezljivosti in personalizaciji je prihodnost domače zabave že tukaj. Samsung s temi modeli ne ponuja le vrhunske kakovosti, ampak tudi popolnoma novo izkušnjo, ki bo navdušila tudi najzahtevnejše gledalce. Kupite TV, velik 189 cm (75 palcev) ali več, Samsung pa vam podari še čudoviti zvočnik Music Frame. Promocija traja od 2. 12. 2024 do 2. 2. 2025 ali do porabe zalog daril in velja za modele QLED, Neo QLED, OLED in The Frame iz leta 2023 in 2024, velike 189 cm (75 palcev) ali več, ter model DU9072, velik 249 cm (98 palcev).



Več o promociji na spletni strani Samsung.

