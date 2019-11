V Podmežakli 13 golov in zmaga železarjev, Olimpija uspešna pri sosedih

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so danes na tekmi, na kateri je padlo kar 13 golov, premagali italijanski Vipiteno. Bilo je 8:5 za železarje. Člani HK SŽ Olimpija so tokrat gostovali pri Kitzbühlu. V Avstriji jim ni smel pomagati napadalec Mark Sever, ki si je zaradi nepravilnega naleta na sobotni tekmi s Cortino prislužil prepoved igranja na enem obračunu, a so zmaji kljub temu zmagali s 4:2.

Jeseničani so po porazu z Lustenauom v četrtek v Podmežakli gostili soseda z lestvice Wiptal Broncos iz Vipitena, ga premagali in na lestvici prehiteli. V na trenutke napeti tekmi v Podmežakli je padlo kar 13 golov, osem v mreži poražencev iz Avstrije. Zmago so Jeseničanom pristreljali Žiga Urukalo (zadel v 2. in 10. minuti tekme), pa Andrej Tavželj (7.), Blaž Tomaževič (13.), Žan Poklukar (27.), Urban Sodja (31.), Mirko Djumič (37.) in Jaka Ankerst (50.)

V soboto bodo železarji spet igral doma, ob 18. uri bodo pričakali drugo ekipo Celovca.



Tretji Ljubljančani, v soboto je njihov osem tekem dolg zmagoviti niz končala Cortina, so gostovali v Kitzbühlu in ga premagali s 4:2. Gole za zeleno-bele so zabili Žiga Pešut (5.), Gal Koren (13., 26.) in Luka Ulamec (26.) Na ledu ne bo napadalca Marka Severja, ki si je po sobotni tekmi naknadno prislužil kazen enega obračuna. Olimpija bo tudi na naslednji tekmi gostovala, v soboto pri zadnjem Linzu.

Obrazložitev kazni Marku Severju:

Alpska liga, 21. november

Lestvica

1. Val Pusteria 16 tekem – 36 točk

2. HK SŽ Olimpija 16 – 35

3. Asiago 17 – 34

4. Ritten 16 – 33

5. Cortina 15 – 30

6. Lustenau 17 – 30

7. Gardena 15 – 26

8. Zell am See 15 – 25

9. Feldkirch 13 – 24

10. HDD Sij Acroni Jesenice 16 – 24

11. Vipiteno 17 – 24

12. Fassa 14 – 21

13. Red Bull Salzburg II 17 – 19

14. Kitzbuhel 15 – 17

15. KAC II 17 – 17

16. Vienna Capitals II 15 – 15

17. Bregenzerwald 16 – 11

18. Black Wings Linz 15 – 2

