Slovo še zadnjega Slovenca od lige prvakov

Edini slovenski hokejist v izločilnih bojih lige prvakov Jan Muršak je na povratni tekmi osmine finala s soigralci Berna na Švedskem neuspešno poskušal izničiti zaostanek s prve tekme (0:3). Švicarski prvaki, ki se ubadajo s poškodbami in jim tudi v domačem tekmovanju ne gre, so na gostovanju pri švedskem moštvu Luleå izgubili še drugič, tokrat z 2:4, in se poslovili od lige prvakov. Muršak je v slabih 15 minutah dvakrat streljal na gol, bil pri sodniškem mestu 42-odstotno uspešen in odsedel malo kazen.