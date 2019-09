Jeseničani so se znesli nad Mariborom, za finale s Slavijo

V Kranju se je začel pokal Slovenije, na katerem sodeluje sedem moštev. Naslov branijo hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so lani v finalu prav tako v Kranju premagali HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji so v sredinem četrtfinalu igrali s HDK Maribor in se znesli nad štajerskim nasprotnikom. Premagali so ga z 20:0. V polfinalu jim bo nasproti stal HK Slavija Junior, ki je s 5:2 premagal HK True Celje. V četrtek sledi še četrtfinale med Olimpijo in mladimi železarji.