Po smrti Adama Johnsona brez kazenskega pregona

Proti moškemu, ki so ga novembra leta 2023 v Veliki Britaniji aretirali zaradi incidenta na hokejski tekmi, v kateri je življenje izgubil 29-letni kanadski napadalec Adam Johnson, ne bodo vložili kazenske ovadbe, je v torek sporočilo britansko sodišče. Čeprav aretiranega v času preiskave niso identificirali z imenom in priimkom, je sam potrdil, da gre za branilca moštva Sheffield Steelers Matta Petgraveja.

28. oktobra leta 2023 se je na tekmi elitne britanske hokejske lige med ekipama Nottingham Panthers in Sheffield Steelers zgodila tragedija. Napadalec prve Adam Johnson se je v prodoru proti vratom zaletel v branilca Matta Petgraveja, ki je bil medtem zaradi naleta že brez ravnotežja in v padcu, v izjemno nesrečnem zaporedju dogodkov pa je Petgravejeva drsalka Johnsonu prerezala vrat in nesrečnik je po v bolnišnici umrl.

Ta teden je britansko tožilstvo zaključilo preiskavo tragičnega incidenta in sporočilo, da Pettgraveja ne bo kazensko preganjalo. Kanadskega branilca so aretirali dva tedna po incidentu, med preiskavo je bil večkrat priprt in izpuščen na prostost, zdaj pa je tudi uradno oproščen namernega ogrožanja življenja. Šlo je skratka za tragično športno nesrečo.

