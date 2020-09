Slovenska vratarka v moški ligi: Zdaj že vsi vedo, kdo je tista s čopkom

Pia Dukarič se je v hokej zaljubila kot deklica. Ob ogledih tekem Olimpije in Jesenic je takoj vedela, da želi tudi sama stati med vratnicama, ni pa vedela, da jo bodo elan, zvedavost, motiviranost odpeljali tudi v moška tekmovanja, kaj šele v ZDA na univerzo Yale. Novi koronavirus je študij in igranje čez lužo nekoliko prestavil, ni pa zmanjšal njene otroške želje.

Sreda, četrtfinale hokejskega pokala za člane v Tivoliju. Na eni strani moštvo Celja, na drugi moštvo, oprostite, ekipa, Bleda. Med osmimi kolektivi, ki so se potegovali za pokalno lovoriko, je bilo tudi eden, ki je imel v svoji vrsti žensko moč. In to še kako pomembno. Vratarko Pio Dukarič.

Proti Celju je zaklenila svoja vrata, v polfinalu proti Kranjčanom pa ob koncu zdržala nalet orlov in se s soigralci uvrstila v veliki finale Pokala Slovenije. V tem so Jeseničani zanesljivo potrdili vlogo favorita in osvojili prvo lovoriko, Dukaričeva, za katero moške tekme v zadnjih sezonah niso nič nenavadnega, pa si je prislužila kar nekaj aplavzov.

"Morda se je komu od hokejistov na nasprotni strani ob mojih prvih tekmah zdelo res malce čudno, kaj dela ženska v golu, a mislim, da so se v Sloveniji zdaj bolj ali manj že kar vsi navadili name. Zdaj že vsi vedo, katera je tista s čopkom v golu," se je po uvrstitvi v finale, po kateri smo jo ustavili ob ledu, smejalo 20-letnici.

Nepogrešljiva članica ženske reprezentance je od začetka vedela, da bo vratarka. Tudi starejša sestra in mlajši brat sta pristala v hokeju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Od prvega dne sem želela biti v golu. Spomnim se, da sva z očetom v Tivoliju gledala tekme Olimpije in Jesenic, takrat je bil v golu Aleš Sila. Od vedno sem želela biti vratarka. Že ko sem prišla prvič k dekletom v slačilnico, sem imela to v mislih," o svojih začetkih pripoveduje Ljubljančanka, ki si kljub veliki želji po vratarski vlogi sprva sploh ni upala vprašati, ali je lahko vratarka: "Oprema je toliko dražja in vse skupaj. A na koncu sem pristala tu, kjer sem si želela."

O igranju v elitni ženski finski Liigi View this post on Instagram Game face on. 📸: @juha.photo A post shared by Pia Dukaric (@piadukaric) on Feb 4, 2020 at 4:56am PST V lanski sezoni je lahko spoznala tudi elitno finsko žensko ligo, v kateri je na nekaj tekmah uspešno zastopala ekipo HPK Kiekkonaiset. "Na Finsko sem šla konec novembra, tam je bilo malo drugače, saj sem prvič igrala ženski hokej na precej višji ravni. Razlika je ogromna. Dekleta so res da počasnejša od fantov, s katerimi igram, so pa tehnično zelo dobro podkovana, igrajo zelo domiselno. Tudi če streli niso tako močni, so pa zelo natančni. To je bila res dobra izkušnja," pravi o kratki finski izkušnji.

"Če bi igrala le ženski hokej, ne bi nikoli prišla tako daleč, kot sem," je zadovoljna, da se lahko udejstvuje tudi v moških ligah. V DP zadnje leto pomaga Bledu, za mlajše kategorije Slavije brani že več let. Foto: Eva Brili Grebenar

Prve korake je naredila pri Olimpiji, pri Slaviji se je spoznala z moškim hokejem, nekaj tekem je odigrala za avstrijsko žensko ekipo Southern Stars, lani se je pridružila še članom Bleda, odneslo jo je tudi na sever Evrope, kjer je med drugim izkusila igranje med finsko žensko elito. Ob tem je že dolga leta nepogrešljiva prva hobotnica ženske članske reprezentance in ena od najbolj zaslužnih za lansko napredovanje risinj v kakovostnejši razred tekmovanja, divizijo I, skupino B, kar jim je uspelo po skoraj 15 letih.

"Začela sem pri dekletih, potem pa me je videl trener v Zalogu in me povabil, da bi igrala še pri fantih. Lahko rečem, da so me že od vsega začetka zelo dobro sprejeli. Super mi je bilo igrati z njimi. Bilo je več akcije, vse je bilo bolj tekmovalno, srečala sem se s 'težjim hokejem'. Imela sem tudi srečo s super trenerji, ki so me veliko naučili. Če bi igrala le ženski hokej, ne bi nikoli prišla tako daleč, kot sem," je s potekom kariere zadovoljna Dukaričeva, ki bi morala letos izpolniti otroške sanje.

Pred novo sezono bi morala odpotovati na univerzo Yale, kjer je dobila polno štipendijo, a je koronavirus njen odhod prestavil. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ameriško nadgrajevanje na univerzi Yale prestavil koronavirus

Pred novim tekmovalnim obdobjem je namreč prišla ponudba z druge strani Atlantika, z univerze Yale. "Ko sem šla na Švedsko, sem spoznala trenerja, ki je v meni videl potencial. Pogovarjala sva se o željah, vse to je vodilo do ZDA. Dobila sem polno štipendijo na univerzi Yale, kar pomeni, da imam plačan celoten študij, bivanje, hrano, vse. To so bile moje otroške sanje, vedno sem si želela igrati na univerzi v ZDA. Gre za NCAA division 1, kar je najboljša univerzitetna liga," razlaga slovenska vratarka, ki pa bo na ameriško nadgrajevanje znanja morala še nekoliko počakati. Razlog? Covid-19.

"V začetku julija so nam iz univerze sporočili, da so zaradi koronavirusa odpovedali vso športno sezono. Letos bi sicer lahko šla tja študirat, a ne bi imeli nič tekem, le treninge z ekipo, in še ti bi bili zelo omejeni, saj bi se treniralo po manjših skupinah. Odločila sem se vse skupaj prestaviti za eno leto in tukaj odigrati še eno sezono hokeja v moški ligi. S tem mi ostanejo še štiri leta hokeja v ZDA, če bi pa odšla že letos na študij tja, bi mi ostala le tri," še pravi zgovorna hokejistka, ki bo tako tudi letos del moških tekmovanj, in sicer bo ob državnem prvenstvu igrala tudi v ligi IHL.

