Tekma D: Za ohranitev olimpijskih sanj bo treba "odkljukati" še Japonce

Slovenska hokejska reprezentanca bo po dnevu odmora ob 19. uri odigrala odločilno tekmo domačih olimpijskih predkvalifikacij z Japonsko. Zmagovalec bo napredoval v zadnji krog avgustovskih kvalifikacij. Če bodo Slovenci upravičili vlogo favorita in zmagali, bodo avgusta olimpijske igre v Pekingu lovili na Norveškem, kjer bosta sodelovali še Danska in Južna Koreja. Ob 15.30 se bosta za tretje mesto pomerili Litva in Hrvaška.

Nedeljski večer na Jesenicah bo dal odgovor o tem, kdo iz "slovenske" skupine si bo zagotovil vstopnico za zadnji krog olimpijskih kvalifikacij, ki bo na sporedu konec avgusta. To bo znano po obračunu varovancev Matjaža Kopitarja, ki so favoriti turnirja, in Japonci.

Obe reprezentanci sta s prvima tekmama opravili po pričakovanjih, z zmagama. Slovenci so z 12:2 premagali Litvo in s 7:0 Hrvaško, azijska izbrana vrsta pa je bila z 9:0 boljša od Hrvaške, s 4:0 pa od Litve.

Osredotočiti se nase in uresničiti cilj

Slovenci se želijo pred srečanjem z Japonci osredotočiti nase. Foto: Peter Podobnik/Sportida Še pred turnirjem je bilo bolj ali manj jasno, da bo prav zadnja tekma v Podmežakli odločala o končnem prvem mestu in da bodo Japonci tisti, ki bi lahko risom povzročali največ težav. Če smo na prvih tekmah Slovenije gledali bolj ali manj enosmeren promet, gre tokrat pričakovati drugačno tekmo.

Slovenci so, ko je beseda nanesla na Japonce, omenili njihovo hitrost. "Za Japonce vemo, da so zelo hitri. Včasih jih je nekoliko teplo to, da niso bili najbolj disciplinirani, a so pri tem naredili korak naprej," je o njih razmišljal igralec tekme proti Hrvatom Rok Tičar.

Kopitar, ki bo proti Japoncem v vrata postavil Gašperja Krošlja, je po sobotni tekmi opozarjal na to, da jo je treba čim prej pozabiti, se "resetirati", odigrati pravi hokej in premagati Japonsko. V slovenskem taboru ob tem poudarjajo, da je še najbolj pomembno, da se osredotočijo na svojo igro in z njo zadrsajo proti uresničitvi jeseniškega cilja - prvemu mestu.

Na Norveško s Kopitarjem?

Slovenija je med vsemi sodelujočimi na olimpijskih predkvalifikacijah uvrščena najvišje, tako da bi ob napredovanju v zadnji krog kvalifikacij avgusta igrala na Norveškem, kjer bosta sodelovali še Danska in Južna Koreja. Slovenci so Dance premagali tako v boju za Soči 2014 kot Pjongčang 2018.

Če bodo risi premagali Japonce, bodo v zadnjem krogu olimpijskih kvalifikacij avgusta igrali na Norveškem, kjer bosta igrali še Danska in Južna Koreja. Foto: Reuters

Ob Norvežanih bodo zadnji krog kvalifikacij gostili še Slovaki in Latvijci. Potekal bo med 27. in 30. avgustom, kar pomeni, da bi na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci. Slovenski dres bi tako spet lahko oblekel Anže Kopitar.

Ob Sloveniji predkvalifikacije te dni gostita še Kazahstan in Velika Britanija. V Nursultanu igrajo Kazahstan, Poljska, Ukrajina in Nizozemska. Kdo bo napredoval, bo znano po današnji tekmi med gostitelji in Poljaki. V Nottinghamu igrajo Velika Britanija, Madžarska, Estonija in Romunija.

Olimpijske predkvalifikacije, Jesenice, 6.-9. februar* Nedelja, 9. februar

15.30 Hrvaška – Litva

19.00 Slovenija – Japonska Lestvica:

1. Slovenija 2 tekmi - 6 točk

2. Japonska 2 - 6

3. Litva 2 - 0

4. Hrvaška 2 - 0 Petek, 7. februar

Japonska : Litva 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Terao 3., Osawa 6., Sato 15., Takahaši 18. Slovenija : Hrvaška 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

1:0 Tičar 17. (Sabolič), 2:0 Urbas 24. (Gregorc, PP1), 3:0 Tičar 33. (Pretnar, Sabolič, PP1), 4.0 Kuralt 38. (Gregorc, Urbas, PP1), 5:0 Zajc 39., 6:0 Verlič 52. (Koren), 7:0 Kalan 60. (Pretnar, Čepon) Četrtek, 6. februar

Litva : Slovenija 2:12 (0:4, 1:3, 1:5)

0:1 Koblar 3. (Pretnar), 0:2 Zajc 5. (Ograjenšek, Čepon), 0:3 Koblar 11. (Čimžar, Pretnar), 0:4 Urbas 14. (Verlič, PP1), 0:5 Ograjenšek 22. (Urbas, Gregorc, PP1), 0:6 Jeglič 30. (Čimžar, Repe), 0:7 Verlič 38. (Kuralt), 1:7 Verenis (Bosas, 40., PP1), 1:8 Gregorc 44. (Kalan), 1:9 Sabolič 47. (Jeglič, Tičar), 1:10 Verlič 49. (Urbas, Čepon), 1:11 Jeglič 53. (Tičar), 1:12 Koblar 54. (Kalan, Pavlin), 2:12 Krakauskas 60. (Zukauskas, Misiuk) Japonska : Hrvaška 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Echigo 6. (PP1), S. Takahaši 7., Takagi 10., Osawa 16. (PP1), Irikura 21., Hirano 30., 57., H. Sato 45. (PP1), Hašimoto 49. PP1-zadetek z igralcem več * V zadnji krog kvalifikacij napreduje zmagovalec turnirja



Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, Hrvaška.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, Nizozemska.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4. *Olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine.

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

Slovenska reprezentanca za olimpijske predkvalifikacije na Jesenicah: Vratarji (3): Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci (7): Aljoša Crnovič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Miha Logar (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka Extraliga), Žiga Pavlin, Jurij Repe (oba Košice, Slovaška Extraliga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska)

Napadalci (13): Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Robert Sabolič (Ambri-Piotta, Švica, liga NLA), Rok Tičar (KAC, liga EBEL), Blaž Tomaževič (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, liga DEL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič (vratarji), Kari Savolainen

Preberite še: