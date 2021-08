Slovenci bodo obžalovali uvodno tretjino

Slovenski hokejisti so na uvodni tekmi olimpijskih kvalifikacij s 3:4 izgubili z Danci. Skandinavci so vodili že s 4:1, a so se risi v zadnjih minutah vrnili, časa za preobrat pa ej na koncu zmanjkalo.

Slovenske hokejiste je v lovu na tretje zaporedne olimpijske igre kot prva pričakala ena najmočnejših reprezentanc na olimpijskih kvalifikacijah v Oslu, Danska. Slovenci so Skandinavce premagali na obeh zadnjih kvalifikacijah za OI, tako v Vojensu leta 2013 kot Minsku leta 2016, a tokrat ni šlo. Danci so po pravi drami, za katero so risi poskrbeli v zadnji tretjini, vknjižili poln plen.

Selektor Matjaž Kopitar je v vratih računal na Gašperja Krošlja, njegova menjava je bil Luka Gračnar, kot gledalci pa so srečanje spremljali čuvaj mreže Matija Pintarič, napadalec Gregor Koblar in branilec Aljoša Crnovič.

Anže Kopitar je v napadu začel z Janom Drozgom in Robertom Saboličem, prvi branilski par sta sestavljala Klemen Pretnar in Matic Podlipnik. V drugi napadalni trojki so bili "nemški soigralci" Jan Urbas-Žiga Jeglič-Miha Verlič, branilca pa Blaž Gregorc in Aleksandar Magovac; Rok Tičar je začel s Kenom Ograjenškom in Anžetom Kuraltom, Miha Logar in Kristjan Čepon; v zadnji peterki pa so bili ob izkušenem branilcu Žigi Pavlinu Luka Maver, Nik Simšič, Žiga Pance in Miha Zajc.

Obračun se za Slovence ni začel dobro, po dobrih 20 sekundah se je na kazenski klopi znašel Kopitar, Danci pa so tik pred iztekom kazni povedli. Krošlja je s strelom pod prečko z vrha krogov premagal Nikolaj Ehlers. V 12. minuti so si Slovenci priigrali tretjo malo kazen, kar so Skandinavci znova izkoristili, Frederik Storm je zvišal na 2:0. Le tri minute zatem je rezultat tretjine za slovensko pozabo, 3:0, postavil Patrick Russell. Takoj ob vstopu v drugo tretjino je upanje z zadetkom ob igralcu več vrnil Drozg, a kaj ko so Danci rezultat na semaforju na 4:1 popravili praktično v naslednji akciji. Še drugič je zadel sin selektorja Heinza Ehlersa Nikolaj in svoje moštvo na drugi odmor odpeljal s tremi zadetki prednosti. Zaostanek je v 50. minuti ob številčni prednosti znižal Urbas, Slovenci so ob koncu pritisnili in dve minuti in pol pred iztekom rednega dela po strelu Gregorca z razdalje prek Verliča znižali na 3:4. Še naprej so napadali, a jim zadetka, s katerim bi izsilili podaljšek, ni uspelo doseči.

Slovence v petek ob 21. uri čaka obračun z gostitelji Norvežani, ki se bodo danes zvečer pomerili z Južno Korejo. Zmaga je nujna, če želijo ohraniti teoretične upe na olimpijske igre.

Na voljo še tri vstopnice

Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija, Švica in gostiteljica prihodnjih zimskih olimpijskih iger Kitajska imajo hokejsko vstopnico za tekmovanje pod petimi krogi v Pekingu že zagotovljeno, na voljo pa so še tri vozovnice.

Preostala kvalifikacijska turnirja potekata v Rigi (Latvija, Francija, Italija, Madžarska) in Bratislavi (Slovaška, Belorusija, Avstrija in Poljska).

Olimpijske kvalifikacije, Oslo, 1. krog Četrtek, 26. avgust

Danska : Slovenija 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Ehlers 3. (PP1), 22., Storm 13. (PP1), Russell 15.; Drozg 21. (PP1), Urbas 50. (PP1), Verlič 55. PP1-zadetek z igralcem več



Postava Danske: Dahm, Sogaard; Larsen, Jensen Aabo, Ehlers, Bjorkstrand, Nielsen; Lassen, M. Lauridsen, Nicklas Jensen, Boedker, Regin; O. Lauridsen, Nicholas Jensen, Storm, True, Blichfeld; Kristensen, Jakobsen, Poulsen, J. Jensen, Russell; selektor: Heinz Ehlers

Postava Slovenije: Krošelj, Gračnar; Pretnar, Podlipnik, Drozg, Kopitar, Sabolič; Magovac, Gregorc, Urbas, Jeglič, Verlič; Logar, Čepon, Ograjenšek, Tičar, Kuralt; Pavlin, Maver, Pance, Simšič, Zajc; selektor: Matjaž Kopitar.

19.00 Južna Koreja - Norveška

Slovenska reprezentanca za olimpijski turnir (Oslo, 26.−30. avgust) Vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič

Branilci: Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Aleksandar Magovac, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič in Miha Logar

Napadalci: Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Miha Zajc in Gregor Koblar Strokovni štab Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki: Gorazd Rekelj, Kari Savolainen, Klemen Mohorič (vratarji - na daljavo)

Vodja ekipe: Dejan Kontrec