Slovenski hokejisti so po uvodnem porazu olimpijskih kvalifikacij proti Dancem (3:4) s prstom pokazali na uvodno tretjino, v kateri so se znašli v zaostanku z 0:3, v nadaljevanju pa zaigrali bolje, a je bilo za kaj več od tesnega poraza prepozno. "Danci so v tekmo vstopili z velikim samozaupanjem po dveh pripravljalnih zmagah, mi pa teh tekem nismo imeli. V drugem delu smo dokazali, da se lahko kosamo tudi z večjimi reprezentancami. Grenak priokus je, saj vemo, da na olimpijske igre pelje le prvo mesto, a lahko se zgodi še marsikaj," je po porazu dejal selektor Matjaž Kopitar.

Slovenska hokejska reprezentanca se je še na tretjih zaporednih olimpijskih kvalifikacijah srečala z Dansko, ki je v Oslo prispela s poimensko izjemno močno reprezentanco in okrepljeno samozavestjo po dveh visokih pripravljalnih zmagah (Francijo je premagala z 8:2, Južno Korejo z 11:2).

Če so bili v Vojensu in Minsku uspešnejši Slovenci, je razplet na Norveškem osrečil Skandinavce. Ti se lahko zahvalijo neprepričljivi uvodni slovenski tretjini, po kateri so vodili s 3:0. Varovanci Matjaža Kopitarja so v drugem delu po golu Jana Drozga znižali, a so Danci hitro še četrtič ugnali Gašperja Krošlja in ušli na +3. Bolj kot se je tekma razpletala, bolje so igrali risi, ki so v zadnji tretjini nasprotnika stisnili v kot in ga pošteno nastreljali (14:3).

Pritisk je obrodil sadove deset minut pred koncem rednega dela, ko je Jan Urbas znižal na 2:4, dobri dve minuti pred iztekom igralnega časa pa se je po strelu Blaža Gregorca pod zadetek za 3:4, ki je napovedal dramatično končnico, podpisal Miha Verlič. A Slovencem je na koncu zmanjkalo časa, Danci, ki še nikoli niso igrali na olimpijskih igrah, se veselijo pomembnih treh točk. V Peking namreč pelje zgolj prvo mesto.

Danci z dvema visokima zmagama, mi brez pripravljalne tekme

Selektor se je po tesnem porazu vrnil na priprave na olimpijske kvalifikacije, v katerih Slovenci niso odigrali nobene pripravljalne tekme, saj Kopitar igralcev ni imel na voljo. Večina se je pripravljala v svojih klubih, na Bledu je skupaj trenirala le peterica, prvi od treh skupnih treningov je celotna ekipa opravila v torek v Oslu.

"Oni so odigrali pripravljalni tekmi, Francozom dali osem golov, Koreji 11. V to tekmo so vstopili z velikim samozaupanjem v primerjavi z nami, ki teh tekem nismo imeli, saj nismo imeli na razpolago igralcev. To je naša majhnost, smo omejeni, o tem smo že večkrat govorili. To je bilo danes očitno," je razlog za anemičen začetek svojih fantov navedel Kopitar in se sprehodil skozi 60 minut v areni Jordal Amfi: "Prejeli smo prepoceni gole in naredili neumne prekrške, vsaj eden v prvi tretjini je bil nepotreben. Lahko nam je žal, ker smo pokazali, da znamo igrati. Res je, da smo morali skrajšati klop, a dokazali smo, da se znamo kosati z velikimi reprezentancami. Grenak priokus je, saj vemo, da samo prvo mesto pelje na olimpijske igre. Smo pa izgubili za en gol, lahko se zgodi še marsikaj."

"To nismo bili mi"

Slovenski hokejisti bodo drugo od treh tekem odigrali v petek proti gostiteljem Norvežanom. Da bi ohranili teoretične upe na olimpijske igre, morajo nujno zmagati.

"Po prvi tretjini je bilo treba malo znoreti. To je bila tretjina za pozabo. To nismo bili mi. Rekli smo si, da jo je treba pozabiti, preostalih 40 minut smo igrali precej bolje," pravi Jan Urbas in upa, da bodo gradili na pozitivnih stvareh iz druge in tretje tretjine. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Vsekakor bo treba pokazati drugačen pristop, kot smo ga na začetku današnje tekme. Morda smo se malo ustrašili nasprotnika, kar nam ni podobno. Po prvi tretjini je bilo treba malo znoreti. To je bila tretjina za pozabo. To nismo bili mi. Rekli smo si, da jo je treba pozabiti, preostalih 40 minut smo igrali precej bolje. Glava na začetku očitno ni bila povsem na mestu. Graditi moramo na stvareh iz druge in tretje tretjine, ko smo dokazali, da lahko igramo z njimi. Graditi moramo na agresivnosti, ki smo jo pokazali v tretji tretjini, in na želji," je razmišljal Urbas, ki sta mu družbo v napadu tako kot pri nemškem klubu Fischtown Pinguins delala Žiga Jeglič in Miha Verlič.

"Seveda se pozna, že prejšnjo sezono smo igrali skupaj, tako da je zagotovo lažje. A vsi moramo stopiti skupaj in poskusiti igrati na štiri napade, kot je le mogoče. Tempo je hud, tekme si sledijo druga za drugo," je še dodal Cerkničan.

Podobno je razmišljal Drozg: "Proti Norvežanom moramo zares igrati že od prve sekunde naprej. Po zaspanem začetku, ko so Danci izkoristili naše napake, smo le odigrali, kot znamo. Če bomo ponovili tretjo tretjino, lahko premagamo Norveško.”

Ni razloga za sklonjene glave

Srečanje z Norvežani se bo začelo šele ob 21. uri. "Tekma je pozno, časa za odmor je veliko. Naredili bomo analize in se pogovorili. Fantom sem že povedal, da ni razloga, da bi sklanjali glave. Mi smo izzivalci in vsaj polovico tekme so odigrali na ravni, dobro. Upam le, da bomo jutri že od začetka igrali tako dobro, kot smo danes drugo polovico tekme," je proti petkovemu dvoboju z vikingi pogledal selektor.