Risi po skromnem začetku zrežirali dramatično končnico, po kateri so se veselili Danci

Risi, ki lovijo tretjo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre po Sočiju 2014 in Pyeongchangu 2018, so bili na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja v norveški prestolnici povsem nemočni v prvi tretjini, kar jim je v zaključku tekme onemogočilo popoln preobrat po zaostanku z 0:3 v prvi in 1:4 na začetku druge tretjine.

Danci so že v uvodni tretjini napolnili slovensko mrežo in nato navidezno nadzorovali potek dvoboja vse do zadnje tretjine, v kateri so se morali za prve točke v lovu na Peking 2022 pošteno potruditi.

Danci so hitro prišli do prednosti hokejista več na ledu po kazni Anžeta Kopitarja in jo tudi izkoristili. Član Winnipeg Jets v NHL, Nikolaj Ehlers je štiri sekunde pred iztekom kazni izkoristil gnečo pred vrati Gašperja Krošlja in zadel za dansko vodstvo. V prvi tretjini so risi le stežka prihajali do priložnosti, še najlepša pa se je ponudila Žigi Pancetu ob igri z hokejistom manj na ledu.

Danci so imeli po polovici tretjine priložnost za povišanje vodstva, a je Oliver Bjorkstrand, hokejist Columbus Blue Jacketts v NHL, zgrešil. Bolj natančni pa so bili Danci ob tretji izključitvi Slovencev ob koncu 13. minute, ko je po močnem strelu Markusa Lauridsena in vratnici odbitek v mrežo pospravil Frederik Storm.

Slovenska vrsta je bila vse bolj razglašena, Danci pa so nezbranost varovancev Matjaža Kopitarja izkoristili dve minuti kasneje za vodstvo s 3:0. Pred vrati Krošlja je plošček preusmeril Patrick Russell po strelu Oliverja Lauridsena.

Jan Drozg je v začetku druge tretjine znižal na 1:3. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenci so s hokejistom več na ledu že v 50. sekundi druge tretjine znižali izid, ko je po lepi podaji Kopitarja zadel Jan Drozg. Nalet slovenske vrste pa je le 62 sekund pozneje ustavil Ehlers po protinapadu, ko je z leve strani močno sprožil in še drugič premagal Krošlja.

Risi so bili v drugem delu igre bolj enakovredni, a vseeno premalo konkretni, da bi vnovič ogrozili danskega vratarja Sebastiana Dahma. Še najbližje zadetku je bil po lepi samostojni akciji Kopitar, a so Danci, potem ko je že preigral vratarja, plošček uspeli ustaviti.

Danci so v zadnji tretjini po novi prednosti igralca več zadeli vratnico, vseeno pa njihov pritisk v zadnji tretjini ni bil tako silovit kot v prvi in drugi, tako da so Slovenci večkrat prihajali pred vrata Dahma in utrujali Dance. Po izključitvi le-teh je upanje Slovencem z natančnim strelom vlil Jan Urbas po podaji Žige Jegliča in Blaža Gregorca dobrih deset minut pred koncem.

Pritisk Slovenije se je nadaljeval. Slabih pet minut pred koncem pa so risi dobili še eno priložnost z igralcem več na ledu. Danci na čelu z Dahmom silovitega naleta risov niso zdržali, zadetek Mihe Verliča pa je Slovence približal le na zadetek. Matjaž Kopitar je nato iz vrat potegnil Krošlja za dodatno moč v napadu, a so zadnji nalet Slovencev Danci vendarle ubranili.

Miha Verlič je dve minuti in pol pred koncem postavil končnih 3:4. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V zadnji tretjini je Slovenija sprožila kar 15 strelov, Danci le tri, na koncu pa je bilo razmerje v strelih proti vratom 24:21 v korist Slovenije.

Danes bo v Oslu ob 19. uri še tekma med Norveško in Južno Korejo. Na OI se bo uvrstil le zmagovalec turnirja, preostala turnirja pa potekata na Slovaškem in v Latviji.