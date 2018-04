Okrepitvi prispeli na SP, kosilo z Britanci čaka

Pred začetkom SP divizije I, skupine A (Budimpešta, 22.-28. april)

Slovenska hokejska reprezentanca bo z nedeljsko zgodnjepopoldansko tekmo (12.30) proti Veliki Britaniji odprla svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, v Budimpešti. Selektor Kari Savolainen je igralski mozaik sestavljal skoraj do zadnjega dne SP. Kar nekaj standardnih obrazov na Madžarskem ni, a Slovenci, ki na pripravljalnih tekmah z igro niso navdušili, ne bežijo od vloge favorita. Risi so v soboto v Laszlo Papp Areni opravili trening in pozdravili zadnji okrepitvi - branilca Sabahudina Kovačevića in Matica Podlipnika.

Slabi dve desetletji slovenska hokejska reprezentanca skorajda vsako leto prehaja iz elitne divizije v skupino B oziroma drugokakovostni reprezentančni rang. Odkar se je leta 2001 premierno uvrstila med elito, ji je dvakrat uspelo obstati v njej, sedemkrat v osmih poskusih pa se je vrnila v elito - spodletelo ji je leta 2009 pod vodstvom Johna Harringtona.

Risi bodo tako še devetič zaigrali v drugem razredu. V madžarski prestolnici bodo od nedelje do sobote iskali pot, ki vodi med najboljše. Vstopnico si bosta zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca prvenstva, na katerem bodo ob gostiteljih in Slovencih nastopali še Kazahstanci, Italijani, Poljaki in Britanci.

Spremenjeni, kot vselej

Potem ko je finski strateg na slovenski klopi februarja na olimpijskih igrah lahko računal na vse najboljše sile, z izjemo Anžeta Kopitarja, je tokrat zgodba precej drugačna. Kot je praviloma vselej na prvenstvih skupine B. Savolainen na Madžarskem iz takšnih in drugačnih razlogov ne bo računal na kopico v zadnjih letih standardnih reprezentantov.

Na Madžarskem se bodo risi za eno od dveh vstopnic, ki vodita v elito, borili z gostitelji, Italijani, Kazahstanci, Poljaki in Britanci. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Zaradi okrevanja po operaciji manjkata kapetan zadnjih akcij Jan Muršak in izkušeni branilec Mitja Robar, napadalec Žiga Jeglič še čaka na epilog pozitivnega dopinškega testa z olimpijskih iger, Marcel Rodman bo mesto prepustil mlajšim, z Davidom Rodmanom selektor, kot je dejal v začetku priprav, ni govoril. Prav tako ni Kopitarja, ki je že končal tekmovalne obveznosti, a, kot pravi, mora ostati v klubu zaradi sestankov in zdravniških pregledov ...

Med trojico vratarjev Savolainen tokrat ni uvrstil Luke Gračnarja, ki v klubu ni dobival veliko priložnosti, mesto za debi je ponudil Roku Stojanoviču. Številka ena v vratih pripada Gašperju Krošlju, na prvenstvu pa sodeluje tudi štajerski čuvaj mreže Matija Pintarič, ki bo tudi prihodnjo sezono branil za francoskega prvaka Rouen.

19-letni napadalec Jan Drozg bo prvič nastopil na članskem svetovnem prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od debitanta do izkušenj z 12 prvenstev

Savolainenu je največ preglavic povzročala sestava branilskih vrst, saj imajo kar štirje branilci še vedno klubske obveznosti, tako da jo je določil zadnji dan pred prvenstvom. V Budimpešto sta se tako po petkovem napredovanju v češko Extraligo odpravila Matic Podlipnik in Sabahudin Kovačević, ki sta v zadnjih dneh odigrala kopico klubskih tekem.

Ob Stojanoviču bo to prvo svetovno prvenstvo tudi za 19-letnega napadalca Jana Drozga. V branilski vrsti, ki je popoldan še čakala na zmanjšanje števila članov iz devet na sedem, sta brez izkušenj s članskih SP še Aleksandar Magovac in Miha Logar.

Za 36-letnim Alešem Kranjcem je že 12 prvenstev. Foto: Vid Ponikvar

Največ, kar 12 prvenstev ima za seboj 36-letni branilec Aleš Kranjc, z devetimi mu sledita napadalca Aleš Mušič in Žiga Pance, kapetan Jan Urbas bo zaigral na sedmem.

Pripravljalne tekme prižgale alarm

Slovenci so pred prvenstvom odigrali tri pripravljalna srečanja. Na prvem so z 12:1 odpravili nedoraslo izbrano vrsto Hrvaške, ki bo na SP igrala razred nižje, nato v podaljšku z 2:3 izgubili proti gostiteljem prvenstva Madžarom, za konec pa z 1:2 klonili še pred Avstrijci, ki bodo letos igrali med elito.

Slovenci na pripravljalnih tekmah niso prepričali. Foto: Sara Ros/HZS

Proti vzhodnim sosedom so krivili slabo uvodno tretjino, v kateri so se prikradle napake v obrambi, ki so jih Madžari znali izkoristiti. Tudi proti Avstrijcem igra ni bila, kot bi si jo želeli. Savolainen ni bil zadovoljen ob velikem številu kazni (14 minut), izpostavil je tudi neučinkovitost. Tudi in predvsem ob igri z igralcem več jim ni uspelo izkoristiti kaj več kot ene priložnosti. V obrambo so se spet prikradle napake, ki jih nasprotnik sicer ni znal povsem kaznovati ...

"Tekma ni bila to, kar sem pričakoval. A moramo biti realistični. Ni bilo lepo na oko, ampak pomembno za odločitve o tem, kdo bo igral. Bilo je preveč kazni, in to moramo popraviti, tako na SP ne bo šlo," je tekmo z Avstrijo ocenil 63-letni selektor.

Favorit, ki mora paziti, da se ne spotakne

Slovenska vrsta je na papirju favorit prvenstva, a naloga ne bo lahka. Resda Madžari niso vajeni elite, v zadnjih dveh desetletjih so v njej igrali le dvakrat, zadnjič leta 2016, a pred domačimi navijači in na domačem terenu, kjer bi jim delivci pravice lahko bili naklonjeni, ne bodo lahek zalogaj. Slovenci so v skupini B do zdaj igrali osemkrat, sedemkrat se jim je uspelo prebiti med elito. Spodletelo jim je leta 2009 v Vilni. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Nevarnost gre pričakovati iz Kazahstana, za katerega nekdanji slovenski selektor, zdaj pomočnik Nik Zupančič pravi, da je vselej neugoden, saj nikoli ne veš, s kakšno ekipo bo prišel. Prihajajo s četo KHL-ovcev Barys Astane in nekaj naturaliziranimi močmi. Med drugim so pred prvenstvom poskrbeli, da je eden glavnih adutov, švedski vratar Henrik Karlsson, prejel zeleno luč za igranje. Na zadnji tekmi so s 5:0 odpravili Avstrijo.

Med tiste, ki jih gre pričakovati v boju za zgornji del, so tudi Italijani. Skupaj s Slovenijo so lani izpadli iz elite. Odpisati ne gre niti Poljakov, ki so pred dvema letoma rise v skupini B premagali, na koncu pa za las ostali brez elite.

Slovenci in Britanci so se na SP divizije I srečali sedemkrat. Zadnjič leta 2012 v Ljubljani, ko so risi Veliko Britanijo strli s 3:2. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za uvod s pametno igro na Britance

Za največjega avtsajdarja skupine velja Velika Britanija, ki se je lani prebila v skupino B. Prav Britanci bodo v nedeljo ob 12.30 prvi nasprotnik Slovenije. Reprezentanci sta se do zdaj srečali 12-krat, od tega sedemkrat na svetovnem prvenstvu divizije I (štiri zmage Slovenije, dva remija, en poraz - leta 1999). Zadnjič sta palice prekrižali leta 2012 v Ljubljani, ko so risi Britance strli s 3:2, dve leti prej pa so jih premagali šele po podaljšku.

Prvi slovenski nasprotniki so odigrali dve pripravljalni srečanji z Litvo (igra na SP skupino nižje) in obakrat izgubili (2:3, 2:7).

"Po ogledu njihove tekme proti Litvi lahko rečem, da bomo morali igrati zelo pametno. Ohraniti moramo svojo hitrost in raven igre," pravi Kari Savolainen. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Po ogledu njihove tekme z Litvo lahko rečem, da bomo morali igrati precej pametno. Gre za moštvo, ki igra precej severnoameriški stil hokeja. Nikakor jih ne gre podcenjevati. Pomembno bo, da bomo ohranili hitrost in svojo raven," je pred uvodnim srečanjem opozoril Savolainen.

"Vemo, da smo mi favoriti, vemo, da bo vsak igral še bolj na nož proti nam kot proti drugim reprezentancam, ker smo le mi tisti, ki smo prišli iz elite. in takega nasprotnika želi premagati vsak. Morda je majhen plus, da se najprej srečamo z Britanci, saj je prva tekma res pomembna. Če igraš z na papirju malo slabšo reprezentanco, ki se je ravnokar uvrstila v B-skupino, je res morda lažje začeti. A tudi proti takemu nasprotniku moraš biti povsem osredotočen, ker smo že proti Japoncem videli, kaj se lahko zgodi na uvodu, če nisi povsem pri stvari (leta 2014 je Slovenija na SP uvodno tekmo proti Japonski izgubila, a poraz za napredovanje ni bil usoden, op. a.), pa je pred začetkom prvenstva razmišljal Urbas.

Seznam kandidatov za SP (slovenski štab lahko prijavi 23 hokejistov): Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (9): Blaž Gregorc (Hradec Kralove, češka ekstraliga), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Miha Logar in Aleksandar Magovac (oba Sij Acroni Jesenice), Matic Podlipnik (Karlovy Vary), Sabahudin Kovačević (Karlovy Vary) Napadalci (13): Luka Bašič (Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawinigan Cataractes, Quebec Major Junior Hockey League), Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se lahko še spremeni, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih.