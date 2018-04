Kopitarja na prvenstvih drugega kakovostnega razreda najbrž ne bomo več videli

Reprezentančno udejstvovanje najboljšega slovenskega hokejista

Anže Kopitar je kapetan in najučinkovitejši hokejist moštva Los Angeles Kings in eden največjih zvezdnikov lige NHL, zato je povsem razumljivo, da je slovenski reprezentanci na voljo bolj redko. Svetovna prvenstva se po navadi pokrivajo s končnico najmočnejše lige na svetu, še toliko bolj prvenstva divizije I, ki so na sporedu že aprila, a letos so LA Kings tekmovanje v "play-offu" končali že po prvem krogu, zato bi bil Kopitarjev na prvenstvu v Budimpešti teoretično izvedljiv.

Kopitarja v reprezentanci vidimo bolj redko

A zadnja leta hokejskega zvezdnika za reprezentančne akcije nižje ravni niti ni smiselno klicati, pa čeprav v Hokejski zvezi Slovenije nanj nikoli ne pozabijo. Četudi je sezono v ligi NHL že končal, ga čakajo še klubske obveznosti, kot dobro plačan profesionalec pa ne sme zanemariti niti počitka in zdravljenja manjših poškodb, ki so v brutalnem ritmu tekmovanja prej pravilo kot izjema.

"V Slovenijo me zagotovo ne bo vsaj še dva tedna" "Dan po tekmi je dan za regeneracijo oziroma za to, da se misli uredijo. V prihodnjih dneh imamo zdravniške preglede in sestanke s trenerji in s športnim direktorjem, tako da bo urnik kar napet. V Slovenijo me zagotovo ne bo vsaj še dva tedna. Čakajo me omenjene obveznosti, druga za drugo, in bom v tem času kar zaposlen," je Kopitar povedal po zadnji tekmi sezone v ligi NHL.

Kopitarja v reprezentanci tako vidimo bolj redko. Glede na termine prvenstev in dejstvo, da ima Kopi pogodbo z LA-jem sklenjeno do leta 2023, je le malo možnosti, da bi nastopil na še kakšne prvenstvi divizije I. Več je možnosti za prvenstva elite in olimpijske igre, če se seveda nanje Slovenija sploh uvrsti, pa tudi NHL mora svojim hokejistom prižgati zeleno luč.

Hrušičan je dres slovenske reprezentance nazadnje oblekel konec leta 2006 na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Minsku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tridesetletni Hrušičan je konec leta 2016 risom pomagal do olimpijske vstopnice za letošnje igre v Pjongčangu, na katerih pa nato ni zaigral, saj liga NHL tekmovanja ni prekinila. Nastop na kvalifikacijskem turnirju v beloruskem Minsku je bil tudi Kopitarjev zadnji v dresu slovenske reprezentance.

Sedemletni reprezentančni post prekinil za nastop na OI v Sočiju

Zadnje svetovno prvenstvo, ki ga je Kopitar odigral za Slovenijo, je bilo prvenstvo elitne divizije na Češkem leta 2015, ko je bil selektor reprezentance njegov oče Matjaž Kopitar. Prisotnost edinega slovenskega NHL-ovca risom ni pomagala do obstanka, edino zmago so dosegli proti Danski in se spet selili v divizijo I. Leto poprej je sedemletni reprezentančni post Kopitar prekinil za zgodovinski nastop na olimpijskih igrah v Sočiju, tudi takrat je bil selektor oče Matjaž.

Leta 2015 na svetovnem prvenstvu na Češkem risom tudi Kopitar ni pomagal do obstanka med elito. Foto: Vid Ponikvar

Leta 2005 igral na treh svetovnih prvenstvih

Reprezentančno najbolj pestro leto je bilo za Kopitarja 2005, ko je nastopil na prvenstvih divizije I do 18 in do 20 let, nato pa s člani sodeloval na prvenstvu elite v Avstriji. Takrat je bil selektor slovenske reprezentance Kari Savolainen, ki rise vodi danes, naši hokejisti pa so si izborili obstanek med elito. Naslednje leto je Kopitar igral na SP divizije do 20 let in med elito v Latviji, kjer pa so risi spet izpadli iz druščine najboljših.

V sezoni 2006/07 je Hrušičan že blestel v dresu LA, a še našel čas za pomoč slovenski reprezentanci, ki si je nastop med elito priborila na domačem prvenstvu v Ljubljani. Turnir v Hali Tivoli je bil tudi edini divizije I, ki ga je Kopitar odigral v članski konkurenci. Leta 2008 je zaigral še na elitnem prvenstvu v Kanadi, nato pa se je za sedem let povsem osredotočil na klubske obveznosti, kar mu je v letih 2012 in 2014 prineslo tudi dva Stanleyjeva pokala.