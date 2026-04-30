Vreme
Avtor:
Sportal

Edmonton Oilers Anaheim Ducks Dallas Stars Minnesota Wild NHL

Četrtek, 30. 4. 2026, 21.00

5 ur, 37 minut

Liga NHL, prvi krog končnice, 30. april

Bodo Racmani izkoristili drugi zaključni plošček in izločili lanskega finalista?

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Anaheim Ducks | Foto Reuters

Foto: Reuters

V najmočnejši hokejski ligi NHL bosta danes v prvem krogu končnice na sporedu le dve tekmi. Minnesota Wild se bo pomerila z ekipo Dallas Stars, medtem ko bodo Anaheim Ducks gostili Edmonton Oilers. Moštvo iz Anaheima ima drugi zaključni plošček, da izloči lanske finaliste iz Edmontona, medtem ko lahko Minnesota že danes izloči Dallas.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 30. april

Pari prvega kroga končnice

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:3/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /2:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /2:3/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /2:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /2:2/

/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

Edmonton Oilers Anaheim Ducks Dallas Stars Minnesota Wild NHL
