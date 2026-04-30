Četrtek, 30. 4. 2026, 21.00
5 ur, 37 minut
Liga NHL, prvi krog končnice, 30. april
Bodo Racmani izkoristili drugi zaključni plošček in izločili lanskega finalista?
V najmočnejši hokejski ligi NHL bosta danes v prvem krogu končnice na sporedu le dve tekmi. Minnesota Wild se bo pomerila z ekipo Dallas Stars, medtem ko bodo Anaheim Ducks gostili Edmonton Oilers. Moštvo iz Anaheima ima drugi zaključni plošček, da izloči lanske finaliste iz Edmontona, medtem ko lahko Minnesota že danes izloči Dallas.
Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 30. april
Pari prvega kroga končnice
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:3/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /2:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /2:3/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /2:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /2:2/
/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1
