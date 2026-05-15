Toni Vodišek brez regat za medalje na SP na Portugalskem

Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je po drugem dnevu finala na svetovnem prvenstvu formule kite v morju pred portugalsko Viano do Castelo končal prvenstvo na 15. mestu in ostal brez sobotnih regat za medalje najboljše deseterice.

Toni Vodišek je v prvi današnji regati zmagal, a skupno pridobil le eno mesto in bil 14., po 20. mestu v drugi regati pa je bil skupno 16. V naslednji regati še četrtič na tem tekmovanju ni prišel na start in je dobil pribitek 26 točk. Prvenstvo je zaključil s tretjim mestom in skupno 149 točkami.

Dan prej je bil po protestih pozno zvečer uradno deveti, 20. in tretji, v eni izmed petkovih štirih regat pa tretjič na prvenstvu ni startal. Po nesrečnem uvodnem dnevu je bil v ponedeljek povsem pri dnu 54 udeležencev, saj na štirih regatah dvakrat ni začel tekmovanja. V četrtek je četrti na lanskem SP vendarle izpolnil prvi cilj in si izboril zlato skupino najboljše petindvajseterice.

Pred današnjimi zadnjimi finalnimi regatami je bil 18 točk za desetim mestom, toliko tekmovalcev pa se bo v soboto merilo v regatah za medalje. Njegov drugi cilj, boj za medalje, pa je tokrat ostal neizpolnjen, ločilo pa ga je 36 točk.

Vodišek, nekdanji svetovni in evropski prvak, je izvrstno začel predzadnji dan SP. Po štirih zmagah v finalnem delu je za njim zaostal tudi tokrat izjemni aktualni svetovni podprvak in tretji na OI 2024 Maximilian Maeder iz Singapurja. Šele drugič na tem SP je dosegel drugo mesto. Pred tem je nekdanji svetovni prvak nanizal kar 10 zmag in le eno drugo mesto. A je imel Koprčan znova smolo v naslednjih dveh regatah, prvenstvo je zaključil s tretjim mestom.

Vzrok za to, da je Vodišek ostal brez regate za medalje, tiči v zelo nesrečnem spletu okoliščin uvodni dan SP. V prvi regati mu je še pred startom padalo padlo v morje in Koprčan je končal v vodi. V drugi 'orci' prve regate se mu je nov kajt nenadoma sam od sebe sesedal in se začel vrteti okoli svoje osi. Reševanje je trajalo dolgo, razmere pa so bile zelo težke. Zaradi velikih valov čoln ni mogel do obale, zato je moral Vodišek kar daleč plavati nazaj.

Ker je plaža ob ustju reke, ki se izliva v morje, je moral zaradi velikih valov plavati še proti toku. Na obalo je prišel pozno in vidno izmučen, zato je zamudil drugo regato. Tudi tretjo regato je začel z zamudo. Na startno linijo je prišel približno minuto po startu, a se je kljub temu boril do konca. V četrti regati se je na obratu vanj s kajtom zapletel drug tekmovalec in mu otežil tudi to regato.

Maeder, ki je po današnjem drugem mestu nato nanizal tri zmage, ima tako pred finalnim delom najboljše deseterice na čelu 16 točk in 24 točk prednosti pred še naprej drugouvrščenim Švicarjem Gianom Stragiottijem (40), ki je bil lani na SP peti tik za Vodiškom in drugi na evropskem prvenstvu.

Tretji je ostal branilec naslova Italijan Riccardo Pianosi; četrti s predlanskih OI in evropski prvak ima 64 točk. Toliko jih je na petem mestu zbral tudi Brazilec Bruno Lobo, ki je dan prej prehitel olimpijskega prvaka, Avstrijca Valentina Bontusa. Ta ima na petem mestu 72 točk.

Na SP je tekmovala tudi sestra Tonija Vodiška Marina, ki je med 31 tekmovalkami končala na 25. mestu (272). Po skupaj 16 regatah še naprej vodi branilka naslova Nizozemka Jessie Kampman (19).