Nekdanji predsednik Hokejske zveze Slovenije Aljančič obsojen na dveletno zaporno kazen

Ernest Aljančič, nekdanji predsednik Hokejske zveze Slovenije (HZS), je priznal zlorabo položaja in s tem oškodovanje HZS med letoma 2006 in 2010 v višini 240.000 evrov. Sodišče mu je naložilo dveletno zaporno kazen, ki se bo izvršila alternativno, s 1460 urami družbeno koristnega dela. Plačati bo moral še 10.000 evrov kazni, poroča Dnevnik.

"Priznam krivdo za vse, kar je bilo dobrega in slabega z zgodbo o HZS ... Sem v težki zdravstveni situaciji. Ne gre več za boj za prav ali ne prav, temveč za boj za moje življenje. Želim, da se vse čim prej konča," je na sodišču po navedbah Dnevnika povedal 73-letni Aljančič in po posvetu sodnice Alje Kratovac z zagovornikom Markom Rogljem dodal: "Krivdo priznam brezpogojno in v celoti.".

Aljančič je novembra 2006 pogodbo o trženju programov v hokejski zvezi podpisal kar sam s sabo, kot predsednik zveze na eni strani in lastnik podjetja Class I na drugi. Class I je s tem dobil pooblastilo za trženje reprezentance, televizijskih prenosov, izdeloval je letne proračune pokroviteljskih sredstev, pridobival sponzorje in podobno. Zvezo naj bi oškodoval kar 240.000 evrov.

Za usluge si je smel Class I zaračunati kar 30-odstotno provizijo. Sledila je kriminalistična preiskava, ki se je končala z ovadbo, tožilstvo pa jo je spremenilo v obtožnico. Nepravilnosti naj bi se po mnenju tožilstva dogajale tudi pri "slovenski hokejski olimpijski hiši" v Vancouvru 2010 in pri nabavi opreme.

Soobtoženega odvetnika Marka Schulza ni bilo na obravnavi na sodišču, nekdanji direktor HZS Matjaž Žargi pa krivde, pomoči pri zlorabi položaja, ni priznal. Sojenje proti njima naj bi se nadaljevalo prihodnji teden.

Nepravilnosti so se pokazale po zamenjavi vodstva zveze jeseni 2010, ko je Aljančiča zamenjal Matjaž Rakovec, ki zvezo vodi še danes.