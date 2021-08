Devet reprezentanc (Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija, Švica in gostiteljica prihodnjih zimskih olimpijskih iger Kitajska) ima olimpijsko vozovnico že v žepu, tri so še na voljo. Zanje se bo med četrtkom in nedeljo na treh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih v Oslu, Rigi in Bratislavi potegovalo 12 kolektivov. Zagotovil si jo bo le zmagovalec vsakega turnirja.

Slovenska izbrana vrsta se bo na Norveškem merila z gostiteljico Dansko in Južno Korejo. Vloga favorita je na strani skandinavskih kolektivov. Prvi tekmec varovancev Matjaža Kopitarja bodo stari slovenski znanci z olimpijskih kvalifikacij Danci. Standardni člani elite so Slovencem v zadnjem obdobju dvakrat stali nasproti v kvalifikacijah in tako v domačem Vojensu leta 2013 kot v Minsku tri leta zatem klonili pred risi, ki so si priigrali dva zaporedna olimpijska nastopa (Soči in Pjongčang).

Poimensko izjemno močna reprezentanca

12. reprezentanca z lestvice IIHF je spomladansko SP končala na 12. mestu, v skupinskem delu je presenetila Švede. Foto: Guliverimage Danci, ki v nasprotju s Slovenci na olimpijskih igrah še niso nastopili, so na širši seznam uvrstili poimensko izjemno močno ekipo.

Sestavlja jo več NHL-ovcev (danska zasedba ima za seboj skoraj 3.000 NHL-tekem), članov Kontinentalne hokejske lige, elitne švedske lige SHL (polovica reprezentantov igra v omenjenih treh ligah), kruh si služijo tudi med švicarsko in nemško elito, nekaj jih nastopa v domovini in ligi ICEHL, iz katere prihaja tudi prvi vratar Sebastian Dahm, v zadnji sezoni najkoristnejši igralec (MVP) lige.

"Nasprotniki niso lahki. Dejstvo je, da mi na tem turnirju nismo favoriti, a pripravili se bomo kar se da dobro. Poskusili bomo narediti tako taktiko, ki nam bo ustrezala, da bomo lahko narekovali tempo ali pa se ubranili. Seveda gremo na zmago," pravi slovenski kapetan Anže Kopitar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Nismo favoriti, a pripravili se bomo kar se da dobro"

"Nekaj treme zagotovo je, a ko se bo tekma začela, bo izginila. Zadnje dvoje kvalifikacij smo prestali zelo uspešno, tako da bomo naredili vse, da se bo ta trend nadaljeval. Nasprotniki niso lahki. Dejstvo je, da mi na tem turnirju nismo favoriti, a pripravili se bomo kar se da dobro. Poskusili bomo narediti tako taktiko, ki nam bo ustrezala, da bomo lahko narekovali tempo ali pa se ubranili. Seveda gremo na zmago," pred začetkom misije Peking razmišlja kapetan slovenske reprezentance Anže Kopitar.

"Vzdušje v ekipi je fenomenalno. Pripravili smo se na prvo tekmo, se dogovorili malo o taktiki, tako da nimam skrbi, da nam ne bi šlo dobro. Menim, da bo prva tekma z Danci najtežja, poimensko imajo najmočnejšo ekipo na turnirju. Šli smo nekoliko čez njihove zadnje tekme proti Franciji in Južni Koreji. Menim, da smo pripravljeni za boj," pa dodaja napadalec mlajšega vala Nik Simšič.

19 golov na dveh tekmah

Danci, ki so v nasprotju s Slovenci spomladi igrali tudi na svetovnem prvenstvu, so pred olimpijskimi kvalifikacijami odigrali še dve pripravljalni tekmi in zanesljivo slavili. Francoze so odpravili s kar 8:2, Južno Korejo pa z 11:2.

Slovenci (20. na IIHF-lestvici) so Dance v olimpijskih kvalifikacijah premagali v letih 2013 in 2016. So se pa Skandinavci izkazali na pripravljalnih tekmah, na dveh so dosegli kar 19 zadetkov. Francijo so premagali z 8:2, Južno Korejo z 11:2. Foto: Vid Ponikvar

"Priprave potekajo dobro, po načrtih. Trenutno se ukvarjamo s svojo igro, imamo pa pripravljene tudi analize nasprotnika, ki je odigral neke pripravljalne tekme. Menim, da so vse ekipe tukaj nevarne. Danci so na pripravljalnih tekmah dosegli res veliko zadetkov, tako da so napadalno res zelo nevarni. Tudi mi imamo nekaj adutov v rokavu, s katerimi se lahko zoperstavimo tekmecem in poskušamo izkoristiti svoje prednosti," pred dvobojem s hokejisti iz Hamletove dežele pravi selektorjev pomočnik Gorazd Rekelj, na vprašanje, kaj bo odločalo, pa odgovarja: "Na takšnih tekmovanjih vedno odločajo malenkosti, morda malo tudi dnevna forma."

V slovenskem taboru upajo, da jih bo v tem nevsakdanjem terminu, ko še nihče ni v tekmovalni formi, tako kot v preteklosti ponesla dobra kemija.

Širši danski seznam Vratarji:

Mads Søgaard - Belleville Senators

Frederik Dichow - Kristianstads IK

Sebastian Dahm - Klagenfurter AC Branilci:

Oliver Larsen - IK Oskarshamn

Emil Kristensen - HC Pustertal

Markus Lauridsen - Malmö Redhawks

Philip Larsen - Salavet Yulaev Ufa

Nicholas B. Jensen - Polar bears Berlin

Jesper Jensen Aabo - Krefeld Penguine

Oliver Lauridsen - Malmö Redhawks

Phillip Brugisser - Wolfsburg

Matias Lassen - Malmö Redhawks Napadalci: Nicklas Jensen - Jokerit

Mikkel Bødker - HC Lugano

Frederik Storm - ERC Ingolstadt

Alexander True - Seattle Kraken

Nikolaj Ehlers - Winnipeg Jets

Morten Madsen - Timrå IK

Frans Nielsen - Detroit Red Wings

Jesper Jensen - Frederikshavn White Hawks

Morten Poulsen - Herning Blue Fox

Oliver Bjorkstrand - Columbus Blue Jackets

Nicolai Meyer - Ässät

Julian Jakobsen - Aalborg Pirates

Peter Regin - HC Ambri-Piotta

Patrick Russell - Linköping HC

Nick Olesen - Brynäs IF

Joachim Blichfeld - San Jose Sharks Vir: Uradna spletna stran Danske hokejske zveze

Slovenska reprezentanca za olimpijski turnir (Oslo, 26.−30. avgust) Vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič

Branilci: Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Aleksandar Magovac, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič in Miha Logar

Napadalci: Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Miha Zajc in Gregor Koblar Strokovni štab Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki: Gorazd Rekelj, Kari Savolainen, Klemen Mohorič (vratarji - na daljavo)

Vodja ekipe: Dejan Kontrec