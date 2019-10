Lepa gesta navijačev, namenjena slovenskemu nesrečniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijači Mlade Boleslav so Sabahudinu Kovačeviću poslali zgornje sporočilo.

Navijači Mlade Boleslav so Sabahudinu Kovačeviću poslali zgornje sporočilo. Foto: Jan Beneš

Na nedeljski tekmi najkakovostnejše češke hokejske lige med Mlado Boleslav, katere člana sta Slovenca Gašper Krošelj in Sabahudin Kovačević, ki je zaradi poškodbe najverjetneje že končal sezono, in Sparto iz Prage so navijači domačih poskrbeli za lepo gesto, namenjeno nesrečnemu slovenskemu branilcu.