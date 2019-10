Pri prestopu mi je zelo pomagal tudi Peter Škrabelj, zdaj trener vratarjev pri tem uglednem bratislavskem hokejskem klubu, veselim se prvih preizkušenj v pravem hokejskem okolju in kakovostnem slovaškem prvenstvu," je za Delo o novem poglavju v karieri dejal Pance. V iskanju novega kluba je v zadnjih dneh treniral v Tivoliju s hokejisti SŽ Olimpije, zato se je tudi zahvalil direktorju ekipe in trenerju Tomažu Vnuku ter Gregorju Polončiču za pomoč. Polončič, ki je začasno prevzel trenersko vodenje Olimpije, naj bi na tem mestu vztrajal še nekaj časa, pred Celinskim pokalom (18. do 20. oktober) naj ne bi prišlo do trenerske menjave.

Moči bo združil s Podlipnikom

V Slovanu že igra Matic Podlipnik, v preteklosti, ko je slovaški klub, ki se je zadnje čase spopadal s finančnimi težavami, še igral v Kontinentalni hokejski ligi, pa sta bila vidna člana te ekipe tudi Žiga Jeglič in Rok Tičar. Slednji je uspešno prestal preizkušnjo pri švedskem elitnoligašu IK Oskarshamn, Jeglič pa okreva po poškodbi.

Kopica Slovencev

V slovaški Tipsport ligi igrajo še trije Slovenci. Na vrhu tekmovanja je s Košicami branilec Jurij Repe. DVTK, ki zaseda peto mesto, trenira Marcel Rodman, zanj pa igra njegov brat David, član trenutno sedmega Poprada pa je branilec Aleksandar Magovac.

