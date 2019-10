Do 57. minute je železarjem kazalo dobro, nato pa ...

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v domači Podmežakli pričakali podprvaka tekmovanja Pustertal in se mu odlično upiralo do 57. minute, ko je na semaforju pisalo 1:1. Dobre tri minute pred koncem rednega dela je izkušeni Italijan Armin Hofer kaznoval izključitev Patrika Rajsarja in zadel za vodstvo z 2:1. Železarji so izenačenje in morebitni podaljšek lovili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Gostje so dvakrat zadeli v prazen gol in odpeljali zmago s 4:1.