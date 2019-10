Jeseničani se pridružujejo akciji rožnati oktober

Oktober je mesec osveščanja o raku dojk in na to bodo v tem mesecu opozarjali tudi v jeseniškem hokejskem klubu. V ta namen bodo hokejisti vse tekme v mesecu oktobru odigrali s posebnimi rožnatimi dresi, jeseniški logotip pa bo nadomestila rožnata pentlja, ki simbolizira rožnati oktober, so sporočili iz kluba.

Ves oktober bo na Facebook strani HDD SIJ Acroni Jesenice potekala tudi licitacija game-worn rožnatih dresov, ki jih bodo igralci nosili na oktobrskih tekmah. Vsako domačo tekmo bodo v klubu tri evre od vsake prodane vstopnice namenili združenju Europa Donna Slovenija, slovenskega združenja za osveščanje o raku dojk, ter s tem izkazali podporo in zahvalo za ves vložen trud, ki ga združenje opravlja.

"Veseli smo pobude HDD SIJ Acroni Jesenice, da v svojem športnem in lokalnem okolju spregovorijo o pomenu osveščanja o raku dojk. Z njihovo pomočjo lahko s sporočili dosežemo ljudi, ki jih verjetno drugače ne bi. Govorimo o športnikih, športnih delavcih in navijačih in podpornikih in vsi ti imajo mame, žene, sestre, babice in prijateljice, ki jih lahko prizadene bolezen. Hvala športnikom in navijačem, ker ste nas podprli v aktivnostih rožnatega oktobra," je dejala Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija.

Strokovnjaki ob rožnatem oktobru izpostavljajo pomen zgodnjega odkrivanja raka dojk. Priporočajo, da si ženske samopregledujejo dojke že od rane mladosti, ženske v starosti 50-69 let pa naj se odzovejo vabilu programa DORA na pregled s presejalno mamografijo, s katero lahko odkrijejo raka dojk, ko še ni vidnih ali tipnih znakov bolezni in je možnost za ozdravitev lahko večja.

