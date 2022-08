Med železarji še Mark Sojer

Novi član hokejskega kluba HDD Sij Acroni Jesenice je tudi 20-letni slovenski napadalec Mark Sojer, ki je zadnje tri sezone izkušnje nabiral v drugi ekipi beljaškega kluba VSV. Lani si je prislužil tudi laskavi naziv najboljšega igralca in strelca v avstrijski ligi do 20 let, pred leti je bil tudi član slovenske reprezentance do 18 let.

Za nadaljevanje svoje kariere pa je 176 centimetrov visoki napadalec dobil priložnost pri železarjih. Mark Sojer bo s svojimi napadalskimi veščinami pomagal tako mlajši selekciji v ligi IHL kot tudi članski ekipi pri doseganju zastavljenih ciljev v ligi AHL. Sezono bo začel v mlajši selekciji, pozneje pa se bo priključil članom železarjev, so sporočili iz jeseniškega kluba.

"Jesenice so super ekipa z odličnimi igralci in mislim, da se lahko tukaj dobro razvijem in grem stopničko višje. Občutki ob prihodu na Jesenice so odlični, komaj čakam, da začnemo treninge in tekme. Moja pričakovanja so, da izpopolnim svojo igro, postanem boljši in močnejši ter da z trdim delom dobim priložnost v prvi ekipi," je povedal ob prihodu na Jesenice, glavni trener železarjev Gaber Glavič pa je o novi okrepitvi povedal: "Mark je spreten napadalec, ki se dobro znajde okoli nasprotnikovega gola."

