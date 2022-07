Izkušeni Finec novi vratar Jesenic

V sezoni 2017/2018 je Antti Karjalainen postal tudi zmagovalec najmočnejše finske lige in bil eden najboljših vratarjev v ligi Mestis, so novo okrepitev opisali v jeseniškem klubu. Novim soigralcem se bo pridružil drugega avgusta.

"O klubu sem slišal veliko dobrih stvari od mojega prijatelja Luke Gračnarja. Predvsem sem si želel najti ekipo, ki ima jasne cilje za sezono in je pripravljena trdo delati, da jih doseže. Prav takšen občutek sem dobil o Jesenicah ob pogovoru z Luko in vodstvom. Veselim se predvsem timskega duha in podpore navijačev. Moj cilj je, da se med sezono razvijam in pomagam ekipi zmagovati ter tako doseči zastavljene cilje," je za spletno stran kluba dejal vratar Karjalainen.

"Anttijeva zgodovina nas navdaja z optimizmom. Je visok vratar, z izkušnjami iz najmočnejše finske lige, nemške druge lige in slovaške extra lige. Je izredno discipliniran, deloven in predan hokeju. Z vsem tem bo zgled soigralcem. Naša naloga je, da se bo v jeseniškem dresu dobro počutil, kar je za vratarja zelo pomembno," pa je o novem prvem vratarju dejal trener Gaber Glavič.