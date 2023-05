Matija Pintarič še naprej v dresu Rouena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri francoskem prvoligašu Dragons de Rouen so na uradni spletni strani potrdili, da bo trio Matija Pintarič, Sacha Guimond in Valentin Claireaux, ki je bil pod pogodbo, tudi v prihodnji sezoni del njihovega moštva. Ob tem so se za podaljšanje sodelovanja dogovorili s kapetanom Loïcom Lampérierjem.

Štajerec se je v Francijo preselil v sezoni 2015/16, najprej branil za Dijon, nato za Lyon, sledila je selitev v Rouen, katerega dres nosi že od leta 2017. S soigralci Rouena, pri katerem mu pripada vloga prvega čuvaja mreže, je letos znova postal francoski prvak.

V zadnji sezoni je imel precej težav s poškodbo, zaradi katere je manjkal več mesecev, ob koncu tekmovalnega obdobja mu je zagodlo še zdravje, zaradi česar bo izpustil reprezentančni vrhunec − svetovno prvenstvo elitne divizije.

Pintarič je v rednem delu odigral 22 tekem in bil pri svojem delu 93,8-odstotno zanesljiv, v končnici pa je med vratnicama stal na 16 tekmah in zaustavil 91,3 odstotka strelov.

Navijači so ga pred dnevi izbrali za igralca Rouena zadnje sezone:

Prihodnjo sezono bo z Rouenom ob francoskem prvenstvu znova igral v ligi prvakov.