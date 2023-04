Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski napadalci Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič, ki zadnja leta igrajo skupaj pri Fischtown Pinguins, so se z nemškim prvoligašem dogovorili za podaljšanje sodelovanja še za eno sezono. Vodilni pri nemškem kolektivu so presrečni, da jim je uspelo zadržati celoten "Karawanken-Express", kot je vzdevek slovenskega tria v Nemčiji.

"Za nas je velik uspeh, da nam je uspelo zadržati vse tri igralce. Za nas so tako pomembni kot kruh in maslo v vsakdanjem življenju. 'Karawanken Express' je postal del naše identitete, nočemo ga izgubiti," je podaljšanje sodelovanja s slovenskimi reprezentanti Janom Urbasom, Miho Verličem in Žigo Jegličem komentiral direktor Fischtown Pinguins Alfred Prey.

Slovenski trio v dresu kluba iz Bremerhavna skupaj igra že tri sezone in je vlečni voz ekipe. Urbas se je klubu pridružil že pred šestimi sezonami in postal njegov kapetan, za Verličem je v klubu že pet sezon, za Jegličem pa tri. V zadnjem tekmovalnem obdobju, v katerem je ekipo pestilo ogromno poškodb - Urbas je bil odsoten dlje časa -, so skupaj zbrali 102 točki.

Fischtown Pinguins so v zadnji sezoni obstali v četrtfinalu nemškega prvenstva, v katerem jih je po preobratu s 4:2 v zmagah izločil poznejši prvak Red Bull München.

Urbas je na 291 tekmah rednega dela v dresu Fischtown Pinguins vknjižil 262 točk, Jeglič na 150 tekmah 137, Verlič pa na 263 obračunih 168.

Po klubski sezoni so se priključili reprezentanci, ki jo konec tedna čakata dve pripravljalni tekmi s Francozi v Parizu. Foto: Sportida

Slovenci so se po klubski sezoni priključili reprezentanci, s katero jih sredi maja čaka svetovno prvenstvo elitne divizije v Rigi, kjer bodo s soigralci poskušali obstati v najkakovostnejšem reprezentančnem razredu.