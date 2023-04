Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski vratar Matija Pintarič je s francoskim klubom Rouen, katerega član je šest sezon, postal francoski prvak. V finalu Ligue Magnus so za 17. naslov premagali Grenoble.

Serija med prvo- (Grenoble) in drugouvrščenim moštvom rednega dela Ligue Magnus (Rouen) se je začela z dvema domačima zmagama favoriziranega Grenobla. Rouen je po selitvi finala, v katerem so igrali na štiri zmage, na svoj teren začel preobrat. Nanizal je štiri zmage in še 17. v zgodovini kluba osvojil francosko prvenstvo.

Na šesti petkovi tekmi sta bili ekipi po rednem delu izenačeni (3:3), v peti minuti podaljška pa gol Rouena in veliko slavje moštva, med vratnicama katerega že od sezone 2017/18 stoji slovenski čuvaj mreže Matija Pintarič.

Rouen si je z naslovom prvaka zagotovil tudi igranje v ligi prvakov v sezoni 2023/24.

Pintarič je v rednem delu sezone, v katerem je imel težave s poškodbo, odigral 22 tekem in bil pri svojem delu 93,8-odstotno zanesljiv, na 16 tekmah končnice pa je zaustavil 91,3 odstotka strelov. Štajerec se bo po klubskih obveznostih pridružil reprezentanci, ki se pripravlja na majsko svetovno prvenstvo elitne divizije.