Carolina na stežaj odprla vrata napredovanja

Hokejisti Caroline so zanesljivo prišli do tretje zmage in zaključnih ploščkov za napredovanje v konferenčni finale.

Hokejisti Caroline so zanesljivo prišli do tretje zmage in zaključnih ploščkov za napredovanje v konferenčni finale. Foto: Reuters

Hokejisti Carolina Hurricanes so na gostovanju pri New Jersey Devils zmagali s kar 6:1 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. napredovanje si lahko zagotovijo že na naslednji tekmi, ki jo bodo odigrali na domačem terenu. Na drugem obračunu konferenčnega polfinala so gledalci prav tako videli gostujočo zmago, Dallas je v Seattlu slavil s 6:3 in serijo izenačil na 2:2 v zmagah.

Ponoči so se sicer Hurricanes v Newarku hitro znašli v zaostanku, potem ko je Jack Hughes zadel v 2. minuti. Martin Nečas je z dvema goloma tehtnico prevesil na stran orkanov z goloma v 18. in 28. minuti, nato pa je Carolina v treh minutah zadela še trikrat. Strelci so bili Brett Pesce (30.), Jesper Fast (32.) in Brent Burns (33.).

Še pred odhodom na drugi odmor je bil za končnih 6:1 natančen Jordan Martinook (40.), ki je pred tem prispeval še dve podaji. V zadnji tretjini golov ni bilo. "Seveda je lepo prispevati v napadu. Toda najpomembneje je, da vodimo s 3:1 v seriji in potujemo domov," je po tekmi dejal Martinook.

"Po nedeljskem porazu s 4:8 nismo bili zadovoljni. Danes smo želeli igrati odločno in prepoznavno. Ko smo preživeli začetni pritisk, nam je to tudi uspelo," je še dodal 30-letni Kanadčan, ki je po ničlah na šestih tekmah proti New York Islanders na vsega štirih tekmah proti hudičem dosegel že devet točk.

Frederik Andersen je za Carolino ubranil 21 strelov, pri domačih pa je moral Vitek Vaneček po zgolj 10 obrambah in petih prejetih golih na klop. Zamenjal ga je Akira Schmid in v 27 minutah ubranil osem od devetih poskusov orkanov.

Dallas Stars so serijo izenačili. Foto: Guliverimage

Zvezde so dvoboj odločile v drugi tretjini, ko so po vrsti zadeli Thomas Harley (25. minuta), Max Domi (30.) in še šestič v konferenčnem polfinalu Joe Pavelski (32.). Že v prvi tretjini je bil za Dallas uspešen Jamie Benn (18.).

Seattle je znižal prek Jadena Schwartza (32.), a je še pred koncem drugega dela prednost štirih zadetkov vnovič vzpostavil Roope Hintz (40.). V zadnji tretjini so domači pritisnili in dosegli dva zadetka, potem ko sta bila uspešna Schwartz (44.) in Adam Larsson (56.). Toda to je bilo premalo, za nameček pa je Domi v 58. minuti zapečatil končni izid 6:3.

Jake Oettinger je v vratih zvezd ubranil 16 od 19 strelov, njegov kolega pri Seattlu Philipp Grubauer pa pred menjavo 17 od 22.

Dallas se od ustanovitve kluba pred sezono 1993/94 bori za šesti nastop v konferenčnem finalu zahoda. Stanleyjev pokal je osvojil v tekmovalnem obdobju 1998/99.

Prav tako en naslov ima Carolina (2005/06), ki je na dobri poti do petega nastopa v konferenčnem finalu. Nazadnje je v njem igrala pred štirimi leti in izgubila proti Boston Bruins.

Liga NHL, 9. maj:

Liga NHL, 2. krog končnice: Vzhod:

Toronto Maple Leafs (4) – Florida Panthers (8) /0:3/

Carolina Hurricanes (2) – New Jersey Devils (3) /3:1/ Zahod:

Vegas Golden Knights (1) – Edmonton Oilers (2) /2:1/

Dallas Stars (4) – Seattle Kraken (7) /2:2/ // Skupni rezultat v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

Preberite še: