New York Rangers ostali brez trenerja

Gerard Gallant ni več trener New York Rangers. Foto: Reuters

Kanadski hokejski trener Gerard Gallant po sporazumni prekinitvi ne bo več vodil moštva New York Rangers v severnoameriški ligi NHL. Rangers so v letošnji sezoni izpadli v prvem krogu končnice, ko so v seriji na štiri zmage s 3:4 izgubili proti New Jersey Devils.

New York je v seriji povedel z 2:0 v zmagah, nato pa izgubil naslednje štiri od petih tekem. Odločilno, sedmo tekmo so izgubili z 0:4, na vseh porazih skupaj pa so dosegli zgolj dva zadetka.

"Gerarda zelo spoštujem kot trenerja in osebo ter resnično cenim vse, kar je v zadnjih dveh sezonah naredil za nas na ledu in zunaj njega," je dejal predsednik moštva in njegov generalni direktor Chris Drury.

"Po oceni sezone in pogovorih z Gerardom sva ugotovila, da bi bila sprememba koristna za obe strani," je še dejal Drury. Ta bo takoj začel iskati novega trenerja.

Rangers so v lanski sezoni prišli vse do finala vzhodne konference v Gallantovi prvi sezoni. Pred tem je vodil še Vegas Golden Knights, Florido Panthers in Columbus Blue Jackets.

V sezoni 2018 je Vegas popeljal do finala Stanleyjevega pokala in bil imenovan za trenerja leta.

Gallant je sicer postal peti trener, ki je izgubil službo v ligi NHL po koncu rednega dela sezone. Pred tem so trenerski stolček zapustili še Daryl Sutter, Dallas Eakins, Peter Laviolette in Brad Larsen.

