Krvniki Kopitarjevih začenjajo drugi krog končnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodno tekmo konferenčnega polfinala zahodne konference bosta v prestolnici igralništva odigrala Vegas Golden Knights in Edmonton Oilers, ki je v prvem krogu končnice izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Po prvo zmago drugega kroga se odpravljata tudi Carolina Hurricanes in New Jersey Devils.