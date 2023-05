Švicar paral živce Newyorčanom, Hudiči napredovali prvič po več kot desetletju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

New Jersey Devils so prvič po letu 2012 napredovali v drugi krog končnice. Na odločilni sedmi tekmi so NY Rangers premagali s 4:0.

Znan je še zadnji udeleženec polfinala vzhodne konference. To so hokejisti New Jersey Devils, ki so na odločilni sedmi tekmi konferenčnega četrtfinala s 4:0 odpravili New York Rangers. Švicarski vratar Akira Schmid je zaustavil vseh 31 poskusov tekmeca. V drugem krogu, ki so si ga priigrali prvič po letu 2012, se bodo pomerili s Carolina Hurricanes.

Večina od dobrih 17 tisoč gledalcev v dvorani Prudential Center v Newarku se je razveselila velike zmage New Jersey Devils. Klub, ki je serijo končnice zadnjič dobil daljnega 2012, je na odločilni sedmi tekmi s 4:0 odpravil New York Rangers in napredoval v konferenčni polfinale.

Eden glavnih junakov je bil 22-letni v Bernu rojeni vratar Akira Schmid, ki je še drugič na zadnjih treh tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno. Tokrat je zaustavil vseh 31 poskusov gostov in zaklenil svoja vrata.

Navijači so na prvi gol čakali do polovice tekme, ko je Michael McLeod kljub igralcu manj pospravil prvi plošček za hrbet Igorja Shesterkina, šest minut pozneje je Tomas Tatar zvišal na 2:0 in postavil rezultat prvih 40 minut.

Newyorčani so v zadnjem delu močno pritisnili, oblegali vrata Shmida, a jim ga ni uspelo premagati. Pet minut pred koncem je Erik Haula zadel za 3:0, gostje so kaj hitro zatem poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt po znižanju ni izšel. Jesper Bratt je plošček pospravil v prazen gol za končnih 4:0 in veliko slavje Hudičev.

Ti so zadnjič v drugem krogu igrali leta 2012, ko so se uvrstili celo v finale, v katerem jih je s 4:2 v zmagah za svoj prvi Stanleyjev pokal premagal Los Angeles Kings. Kralji Anžeta Kopitarja so sezono končali v prvem krogu končnice, tako kot lani jih je izločil Edmonton.

Vrhunci srečanja:

Za napredovanje v boj s Carolino

New Jersey Devils v drugem krogu končnice čaka Carolina Hurricanes, ki je s 4:2 izločila NY Islanders. Na vzhodu se bosta pomerila še Toronto Maple Leafs in Florida Panthers, ki je poskrbel za eno večjih presenečenj končnice v zgodovini, saj je izločil najboljše moštvo rednega dela Boston Bruins.

Na zahodu se bosta pomerila Vegas Golden Knights in Edmonton Oilers ter Dallas Stars in Seattle Kraken.

Liga NHL, 1. maj

Liga NHL, 1. krog končnice: Vzhod:

Boston Bruins - Florida Panthers /3:4/

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning /4:2/

Carolina Hurricanes - New York Islanders /4:2/

New Jersey Devils - New York Rangers /4:3/ Zahod:

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets /4:1/

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings /4:2/

Colorado Avalanche - Seattle Kraken /3:4/

Dallas Stars - Minnesota Wild /4:2/ Pari drugega kroga končnice: Vzhod:

Toronto Maple Leafs (4) – Florida Panthers (8)

Carolina Hurricanes (2) - New Jersey Devils (3)



Zahod:

Vegas Golden Knights (1) – Edmonton Oilers (2)

Dallas Stars (4) – Seattle Kraken (7) // Skupni rezultat v zmagah, igrali so na štiri.

